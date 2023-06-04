Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Лебеденко - статистика

Завершил карьеру
13 августа 1989 (37)
#15 | Полузащитник
170 см
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верес
22
1
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 0
04.06.2023
Ингулец
64' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Динамо К
3 : 0
29.05.2023
Верес
55' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Верес
2 : 2
24.05.2023
Александрия
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Шахтер
2 : 1
19.05.2023
Верес
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Верес
1 : 0
14.05.2023
Харьков
1' - 81'
49'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
0 : 1
08.05.2023
Колос
1' - 70'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 0
03.05.2023
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 2
28.04.2023
Львов
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
1 : 1
22.04.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Рух
0 : 0
08.04.2023
Верес
1' - 71'
64'
71'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
1 : 2
01.04.2023
Кривбасс
43' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
0 : 1
18.03.2023
Днепр-1
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Верес
1 : 3
04.03.2023
Черноморец
73' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ингулец
1 : 0
26.11.2022
Верес
1' - 73'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
0 : 1
21.11.2022
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Александрия
3 : 2
13.11.2022
Верес
1' - 90'
17'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Верес
0 : 2
09.11.2022
Шахтер
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
2 : 0
31.10.2022
Верес
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
0 : 1
23.10.2022
Заря
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Львов
1 : 3
18.10.2022
Верес
80' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Минай
1 : 1
14.10.2022
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
2 : 2
30.09.2022
Рух
1' - 83'
Главные новости
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+