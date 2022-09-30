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    Александр Лебеденко - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Викторович
    Фамилия Лебеденко
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 августа 1989 (33 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 73' - 90' Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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