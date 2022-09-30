Александр Лебеденко - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Лебеденко
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Имя
|Александр
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Лебеденко
|Команда
|Верес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 августа 1989 (33 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|73' - 90'
|Верес
|1:3
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|9
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|73' -90'
|Верес (Ривне)
|1:3
|Черноморец (Одесса)
|26.11.2022
|1' -73'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|3:2
|Верес (Ривне)
|17'
|09.11.2022
|69' -90'
|Верес (Ривне)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|31.10.2022
|78' -90'
|Колос (Ковалевка)
|2:0
|Верес (Ривне)
|23.10.2022
|71' -90'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|18.10.2022
|80' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|30.09.2022
|1' -83'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)