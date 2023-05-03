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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Верес
Заря - Верес: обзор матча 03 мая 2023
Заря
03.05.2023, среда, 15:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Верес
54'
М. Имереков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Верес
Желтая карточка
М. Имереков
81'
66'
Замена
В. Дахновский
️️️️
А. Близниченко
66'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
М. Шестаков
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Д. Антюх
63'
57'
Желтая карточка
Г. Пасич
ГОЛ! 1:0!
М. Имереков
Пас отдал
С. Булеца
54'
Желтая карточка
В. Бражко
37'
21'
Замена
Б. Когут
️️️️
С. Шарай
19'
Красная карточка
В. Ющишин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
15
Александр Лебеденко
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
39
Денис Балан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
33
Максим Вадовский
ПВ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сапутин
17
Вантух
32
Имереков
91
Бутко
6
Бражко
44
Батагов
28
Шахов
39
Герреро
9
Антюх
10
Булеца
31
Русин
2-1-3-2-2
1
Ющишин
3
Вовченко
5
Курко
29
Кучеров
15
Лебеденко
77
Шарай
11
Пасич
7
Близниченко
77
Шарай
39
Балан
9
Шестаков
9
Антюх
15
Мишнев
15
Мишнев
9
Антюх
77
Шарай
47
Когут
47
Когут
77
Шарай
7
Близниченко
11
Дахновский
11
Дахновский
7
Близниченко
9
Шестаков
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Шестаков
Остались в запасе
Заря
Верес
12
Никита Турбаевский
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
33
Максим Вадовский
ПВ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
12
Владислав Кучерук
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
25
Виталий Мороховец
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
33
Максим Вадовский
ПВ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Заря - Верес
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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