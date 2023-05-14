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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Харьков
Верес - Харьков: обзор матча 14 мая 2023
Верес
14.05.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Харьков
49'
Г. Пасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Харьков
Желтая карточка
М. Шестаков
88'
88'
Желтая карточка
М. Жичиков
83'
Замена
И. Энрике
️️️️
А. Ткачук
Замена
В. Шарай
️️️️
А. Близниченко
81'
Замена
В. Дахновский
️️️️
А. Лебеденко
81'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
75'
59'
Красная карточка
И. Курило
55'
Замена
И. Курило
️️️️
М. Рудавский
54'
Замена
А. Чирук
️️️️
В. Островский
54'
Замена
Б. Вачиберадзе
️️️️
Д. Кравченко
ГОЛ! 1:0!
Г. Пасич
Пас отдал
А. Лебеденко
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
39
Денис Балан
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
5
Михаил Рудавский
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
3
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
11
Андрей Ременюк
ЛВ
15
Абдулла Абдуллаев
ЛВ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
28
Артем Габелок
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
77
Владислав Шарай
ЛВ
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Харьков
52
Кирилл Иванников
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
33
Игор Энрике
ЛВ
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
79
Андрей Чирук
ЦФ
3-1-3-1-2
47
Когут
5
Курко
3
Вовченко
2
Гагун
29
Кучеров
11
Пасич
15
Лебеденко
8
Кльоц
7
Близниченко
89
Гайдучик
39
Балан
4-2-1-2-1
1
Мозиль
29
Жичиков
3
Ткачук
3
Безуглый
5
Рудавский
27
Кравченко
19
Ткачук
28
Габелок
11
Ременюк
15
Абдуллаев
43
Островский
7
Близниченко
77
Шарай
77
Шарай
7
Близниченко
15
Лебеденко
11
Дахновский
11
Дахновский
15
Лебеденко
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
5
Рудавский
17
Курило
17
Курило
5
Рудавский
27
Кравченко
8
Вачиберадзе
8
Вачиберадзе
27
Кравченко
19
Ткачук
33
Энрике
33
Энрике
19
Ткачук
43
Островский
79
Чирук
79
Чирук
43
Островский
Остались в запасе
Верес
Харьков
78
Арсений Коркодым
ВР
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
18
Александр Маткобожик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
52
Кирилл Иванников
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
Главный тренер
Эдмар Галовский
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
34
Владислав Тишининов
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
18
Александр Маткобожик
ЦФ
Остались в запасе
52
Кирилл Иванников
ВР
12
Игорь Потимков
ВР
71
Иван Коваленко
ЛЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
22
Владислав Дмитренко
ЛВ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Эдмар Галовский
Статистика матча Верес - Харьков
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
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