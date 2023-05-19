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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Верес
Шахтер - Верес: обзор матча 19 мая 2023
Шахтер
19.05.2023, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Верес
35'
А. Зубков
84'
Н. Матвиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Верес
Желтая карточка
Б. Михайличенко
90'
+3
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Г. Судаков
87'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Я. Ракицкий
87'
ГОЛ! 2:0!
Н. Матвиенко
Пас отдал
Я. Ракицкий
84'
84'
Замена
В. Дахновский
️️️️
Г. Пасич
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
75'
69'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
М. Шестаков
68'
Замена
А. Лебеденко
️️️️
Д. Кльоц
68'
Замена
️️️️
Р. Гагун
Замена
Д. Крыськив
️️️️
Д. Топалов
65'
60'
Желтая карточка
А. Маткобожик
Пенальти не реализован!
Д. Сикан
47'
46'
Желтая карточка
В. Курко
38'
Желтая карточка
С. Вовченко
Желтая карточка
Г. Гочолеишвили
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Зубков
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
39
Денис Балан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
19
Кевин Келси
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
15
Александр Лебеденко
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
33
Максим Вадовский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трубин
5
Бондарь
44
Ракицкий
22
Матвиенко
12
Гочолеишвили
27
Степаненко
29
Назарина
12
Топалов
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
3-1-2-1-3
47
Когут
2
Гагун
3
Вовченко
5
Курко
29
Кучеров
8
Кльоц
11
Пасич
7
Близниченко
39
Балан
9
Шестаков
18
Маткобожик
44
Ракицкий
15
Михайличенко
15
Михайличенко
44
Ракицкий
12
Топалов
8
Крыськив
8
Крыськив
12
Топалов
10
Судаков
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
10
Судаков
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
8
Кльоц
15
Лебеденко
15
Лебеденко
8
Кльоц
11
Пасич
11
Дахновский
11
Дахновский
11
Пасич
9
Шестаков
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Шестаков
Остались в запасе
Шахтер
Верес
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
27
Олег Очеретко
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
33
Максим Вадовский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Невен Джурасек
ОП
27
Олег Очеретко
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
33
Максим Вадовский
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Шахтер - Верес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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