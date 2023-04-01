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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Кривбасс
Верес - Кривбасс: обзор матча 01 апреля 2023
Верес
01.04.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Кривбасс
82'
А. Близниченко (П)
51'
К. Приходько
83'
А. Понедельник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Кривбасс
90'
+1
Замена
Т. Стецков
️️️️
М. Задерака
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Понедельник
Пас отдал
М. Задерака
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Близниченко
82'
77'
Замена
М. Лунев
️️️️
К. Приходько
Замена
М. Шестаков
️️️️
С. Шарай
77'
Желтая карточка
С. Шарай
76'
70'
Замена
А. Понедельник
️️️️
А. Микитишин
Замена
А. Близниченко
️️️️
В. Дахновский
67'
Желтая карточка
В. Шарай
62'
60'
Вторая желтая
Д. Устименко
58'
Желтая карточка
Д. Устименко
Желтая карточка
Г. Пасич
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Приходько
Пас отдал
М. Задерака
Замена
А. Лебеденко
️️️️
В. Кучеров
43'
Желтая карточка
В. Дахновский
41'
25'
Желтая карточка
М. Задерака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Кривбасс
45
Владимир Якимец
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
29
Ким Приходько
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
30
Андрей Клищук
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
15
Александр Лебеденко
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Кривбасс
55
Тимур Стецков
ЛЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
77
Андрей Понедельник
ЦФ
91
Владислав Семотюк
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
3-1-3-2-1
47
Когут
3
Вовченко
5
Курко
2
Гагун
29
Кучеров
11
Пасич
77
Шарай
8
Кльоц
77
Шарай
11
Дахновский
89
Гайдучик
3-3-3-2
45
Якимец
13
Бескоровайный
25
Дибанго
2
Рябов
44
Банада
29
Приходько
20
Задерака
7
Микитишин
10
Хомченовский
9
Устименко
30
Клищук
29
Кучеров
15
Лебеденко
15
Лебеденко
29
Кучеров
11
Дахновский
7
Близниченко
7
Близниченко
11
Дахновский
77
Шарай
9
Шестаков
9
Шестаков
77
Шарай
20
Задерака
55
Стецков
55
Стецков
20
Задерака
7
Микитишин
77
Понедельник
77
Понедельник
7
Микитишин
29
Приходько
14
Лунев
14
Лунев
29
Приходько
Остались в запасе
Верес
Кривбасс
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
97
Тимур Кораблин
ЦП
77
Захар Карпусь
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Верес - Кривбасс
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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