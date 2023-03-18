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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Днепр-1
Верес - Днепр-1: обзор матча 18 марта 2023
Верес
18.03.2023, суббота, 16:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Днепр-1
10'
А. Пихаленок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Днепр-1
90'
+4
Желтая карточка
Э. Сарапий
Желтая карточка
Г. Пасич
90'
+2
86'
Замена
А. Назаренко
️️️️
В. Рубчинский
85'
Замена
И. Когут
️️️️
А. Пихаленок
81'
Желтая карточка
Пеглоу
77'
Замена
В. Танковский
️️️️
Д. Бланко
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
75'
Замена
А. Близниченко
️️️️
С. Шарай
75'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
63'
59'
Замена
Хайнер
️️️️
В. Танчик
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Пихаленок
Пас отдал
Д. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
15
Александр Лебеденко
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
39
Денис Балан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
27
Доминго Бланко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
3-1-3-1-2
47
Когут
5
Курко
3
Вовченко
2
Гагун
29
Кучеров
11
Пасич
77
Шарай
15
Лебеденко
11
Дахновский
39
Балан
89
Гайдучик
2-1-3-3-1
25
Рыбак
5
Сваток
18
Каплиенко
5
Сарапий
27
Бланко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
42
Пасич
34
Танчик
7
Пеглоу
9
Довбик
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
77
Шарай
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Шарай
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
34
Танчик
2
Хайнер
2
Хайнер
34
Танчик
8
Пихаленок
25
Когут
25
Когут
8
Пихаленок
27
Бланко
6
Танковский
6
Танковский
27
Бланко
15
Рубчинский
7
Назаренко
7
Назаренко
15
Рубчинский
Остались в запасе
Верес
Днепр-1
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
93
Макс Валеф
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Верес - Днепр-1
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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