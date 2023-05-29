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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Верес
Динамо К - Верес: обзор матча 29 мая 2023
Динамо К
29.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Верес
49'
Э. Рамирес
89'
Д. Гармаш
90+3'
Н. Волошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Верес
ГОЛ! 3:0!
Н. Волошин
Пас отдал
А. Караваев
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Д. Гармаш
89'
88'
Пенальти не реализован!
М. Шестаков
Желтая карточка
Н. Шапаренко
82'
Замена
А. Царенко
️️️️
В. Буяльский
77'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
А. Андриевский
77'
73'
Замена
В. Дахновский
️️️️
Г. Пасич
66'
Замена
В. Шарай
️️️️
А. Близниченко
66'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Э. Рамирес
65'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
65'
55'
Замена
А. Лебеденко
️️️️
С. Шарай
ГОЛ! 1:0!
Э. Рамирес
Пас отдал
А. Караваев
49'
Замена
А. Тымчик
️️️️
Бенито
46'
Желтая карточка
М. Дячук
38'
Желтая карточка
С. Сидорчук
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
39
Денис Балан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
17
Антон Царенко
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Кахим Паррис
ПВ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
15
Александр Лебеденко
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
33
Максим Вадовский
ПВ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
4-3-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
16
Дячук
34
Сирота
20
Караваев
18
Андриевский
29
Буяльский
8
Сидорчук
22
Бенито
22
Кабаев
24
Рамирес
3-1-3-1-2
47
Когут
2
Гагун
3
Вовченко
5
Курко
29
Кучеров
8
Кльоц
77
Шарай
11
Пасич
7
Близниченко
39
Балан
89
Гайдучик
22
Бенито
18
Тымчик
18
Тымчик
22
Бенито
18
Андриевский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Андриевский
24
Рамирес
19
Гармаш
19
Гармаш
24
Рамирес
29
Буяльский
17
Царенко
17
Царенко
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
77
Шарай
15
Лебеденко
15
Лебеденко
77
Шарай
7
Близниченко
77
Шарай
77
Шарай
7
Близниченко
11
Пасич
11
Дахновский
11
Дахновский
11
Пасич
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
Остались в запасе
Динамо К
Верес
35
Руслан Нещерет
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
33
Максим Вадовский
ПВ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
33
Максим Вадовский
ПВ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Динамо К - Верес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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