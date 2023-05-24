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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Александрия
Верес - Александрия: обзор матча 24 мая 2023
Верес
24.05.2023, среда, 15:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Александрия
26'
Д. Кльоц
56'
С. Вовченко
10'
К. Ковалец
17'
Н. Михайленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Александрия
90'
+2
Желтая карточка
Н. Михайленко
Замена
А. Маткобожик
️️️️
В. Курко
85'
84'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
Д. Мирошниченко
84'
Замена
А. Шулянский
️️️️
С. Рыбалка
Желтая карточка
Д. Балан
83'
Замена
В. Дахновский
️️️️
А. Близниченко
81'
Замена
В. Шарай
️️️️
Г. Пасич
73'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
73'
58'
Замена
Д. Скорко
️️️️
Э. Мустафаев
ГОЛ! 2:2!
С. Вовченко
56'
Замена
С. Шарай
️️️️
А. Лебеденко
46'
46'
Замена
О. Кожушко
️️️️
А. Кулаков
45'
+1
Замена
С. Логинов
️️️️
В. Бондаренко
ГОЛ! 1:2!
Д. Кльоц
Пас отдал
Н. Гайдучик
26'
17'
ГОЛ! 0:2!
Н. Михайленко
Пас отдал
К. Ковалец
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Ковалец
Пас отдал
К. Сигеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
15
Александр Лебеденко
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
39
Денис Балан
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
23
Юрий Копина
ОП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
77
Станислав Шарай
ЦП
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
18
Александр Маткобожик
ЦФ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
3-1-3-1-2
47
Когут
3
Вовченко
5
Курко
2
Гагун
29
Кучеров
11
Пасич
8
Кльоц
15
Лебеденко
7
Близниченко
89
Гайдучик
39
Балан
3-2-2-2-1
30
Шевченко
11
Мирошниченко
4
Бондаренко
4
Бабогло
91
Михайленко
23
Копина
37
Рыбалка
66
Сигеев
6
Ковалец
95
Мустафаев
10
Кулаков
15
Лебеденко
77
Шарай
77
Шарай
15
Лебеденко
11
Пасич
77
Шарай
77
Шарай
11
Пасич
7
Близниченко
11
Дахновский
11
Дахновский
7
Близниченко
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
5
Курко
18
Маткобожик
18
Маткобожик
5
Курко
95
Мустафаев
22
Скорко
22
Скорко
95
Мустафаев
4
Бондаренко
18
Логинов
18
Логинов
4
Бондаренко
37
Рыбалка
14
Шулянский
14
Шулянский
37
Рыбалка
10
Кулаков
7
Кожушко
7
Кожушко
10
Кулаков
11
Мирошниченко
93
Кобзарь
93
Кобзарь
11
Мирошниченко
Остались в запасе
Верес
Александрия
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
Главный тренер
Юрий Вирт
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
24
Дмитрий Шух
ЦП
34
Владислав Тишининов
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Верес - Александрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
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