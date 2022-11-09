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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Шахтер
Верес - Шахтер: обзор матча 09 ноября 2022
Верес
09.11.2022, среда, 16:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
30'
М. Мудрик (П)
65'
Д. Крыськив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Шахтер
89'
Замена
О. Очеретко
️️️️
М. Мудрик
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Дахновский
81'
Замена
В. Курко
️️️️
Д. Кльоц
77'
73'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
Д. Кльоц
71'
Замена
А. Лебеденко
️️️️
С. Шарай
69'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
В. Шарай
69'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
69'
66'
Замена
И. Петряк
️️️️
Г. Судаков
66'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Крыськив
Пас отдал
Т. Степаненко
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Мудрик
11'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
15
Александр Лебеденко
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
1
Анатолий Трубин
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-1-2-3-1
47
Когут
3
Мирошник
3
Вовченко
2
Гагун
29
Кучеров
8
Кльоц
77
Шарай
77
Шарай
42
Пасич
11
Дахновский
89
Гайдучик
4-1-1-3-1
30
Пятов
22
Матвиенко
5
Бондарь
27
Кривцов
15
Михайличенко
27
Степаненко
8
Крыськив
19
Бондаренко
10
Судаков
27
Мудрик
2
Траоре
8
Кльоц
5
Курко
5
Курко
8
Кльоц
77
Шарай
15
Лебеденко
15
Лебеденко
77
Шарай
11
Дахновский
7
Шестаков
7
Шестаков
11
Дахновский
77
Шарай
7
Сергийчук
7
Сергийчук
77
Шарай
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
27
Мудрик
27
Очеретко
27
Очеретко
27
Мудрик
10
Судаков
7
Петряк
7
Петряк
10
Судаков
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
Остались в запасе
Верес
Шахтер
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
16
Алексей Шевченко
ВР
1
Анатолий Трубин
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
1
Анатолий Трубин
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Верес - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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