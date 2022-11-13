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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Верес
Александрия - Верес: обзор матча 13 ноября 2022
Александрия
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Верес
18'
Д. Мирошниченко
33'
М. Шестаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Верес
48'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
М. Шестаков
Замена
В. Волошин
️️️️
К. Ковалец
40'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Шестаков
Пас отдал
В. Дахновский
ГОЛ! 1:0!
Д. Мирошниченко
18'
17'
Желтая карточка
А. Лебеденко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
23
Юрий Копина
ОП
15
Викентий Волошин
АП
8
Денис Костышин
АП
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
3-3-2-2
4
Бабогло
4
Бондаренко
11
Мирошниченко
8
Дрышлюк
37
Рыбалка
9
Цуриков
10
Авагимян
6
Ковалец
7
Кожушко
93
Кобзарь
3-1-3-2-1
47
Когут
2
Гагун
3
Вовченко
3
Мирошник
29
Кучеров
8
Кльоц
15
Лебеденко
11
Пасич
42
Пасич
11
Дахновский
9
Шестаков
6
Ковалец
15
Волошин
15
Волошин
6
Ковалец
9
Шестаков
89
Гайдучик
89
Гайдучик
9
Шестаков
Остались в запасе
Александрия
Верес
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
23
Юрий Копина
ОП
8
Денис Костышин
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Станислав Шарай
ЦП
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Сергей Шестаков
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
23
Юрий Копина
ОП
8
Денис Костышин
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
14
Артем Шулянский
ЛВ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Станислав Шарай
ЦП
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Сергей Шестаков
ПВ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Александрия - Верес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
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