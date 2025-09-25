Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Герман Эль Классико
Новости
Герман Эль Классико - новости
Завершил карьеру
8 января 1994 (32)
#8 | Полузащитник
Россия
Статистика
Новости
Президент «Амкала» прокомментировал вылет команды из Кубка России
2025.09.25 20:00
1
«Амкал» хочет выпустить на Кубок России самого высокого футболиста в истории
2025.08.11 16:42
4
Президент «Амкала» не исключил приглашение Аршавина
2025.08.08 17:05
1
Медиаклубу могут засчитать техническое поражение в FONBET Кубке России
2025.07.10 15:58
5
Президент «Амкала» предложил сыграть со сборной Брунея
2024.11.18 22:46
Президент «Амкала» ответил на слова Дзюбы о «полупокерах»
2024.11.04 20:08
Президент «Амкала» рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы
2024.11.01 19:05
Основатель «Амкала» прокомментировал подозрения в сдаче кубкового матча игроками «Коломны»
2024.08.03 14:42
1
«Амкал» отказался от перехода во Вторую лигу
2024.08.02 10:50
3
Реакция основателя «Амкала» на победу 8:1 в Фонбет Кубке России
2024.08.02 00:24
Президент «Амкала»: «Задача клуба на 2023 год – выиграть Кубок России»
2023.01.06 12:59
2
«Мы готовы». Основатель «Амкала» – об участии в Кубке России в следующем сезоне
2022.11.18 15:27
Основатель «Амкала» оценил вероятность прихода Дзюбы в Медиалигу
2022.11.10 21:33
«Путь мечты». Создатель «Амкала» оценил переход Прокопа в «Ботев»
2022.10.25 15:57
Герман Эль Классико оценил шансы Прокопа заиграть в Болгарии
2022.09.25 17:15
Основатель «Амкала» назвал трех игроков, которых хотел бы подписать в команду
2022.09.20 11:45
1
Основатель «Амкала» высказался о возможной переигровке кубкового матча со «Звездой»
2022.09.16 18:59
Основатель «Амкала» назвал цель команды в Кубке России
2022.08.31 17:21
2
Прокоп из «Амкала»: «Герман сказал, что «Зоркий» изнасиловал его по организации матча. Просил отомстить»
2022.08.17 11:07
«Мы просто разревелись». Основатель «Амкала» Герман Эль Классико – о победе над «Зорким»
2022.08.16 21:55
8
Главные новости
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
2
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
1
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
10
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+