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    • Президент «Амкала» рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы

    Президент «Амкала» рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы

    Основатель и президент «Амкала» Герман Эль Классико подтвердил, что его клуб был заинтересован в подписании Артема Дзюбы прошедшим летом.

    «Отношение к Дзюбе после финала Т-Лиги особо не изменилось. Я к нему хорошо относился с того дня, когда он в раздевалке сборной России кричал «Мы «Амкал», а вы нет».

    И даже когда он обижался на тогда еще игрока «Амкала» Егорова, я к нему хорошо относился. Я с Артемом не ругался. Как бы я ни горел в моменте, я никогда не скажу ничего про кого-то, о чем потом буду переживать.

    Сейчас мы с Дзюбой не общаемся. После финала Т-Лиги я хотел позвать его в «Амкал» на Кубок России. На тот момент Артем был без команды, а мы срочно искали подмогу из-за травмы Костюкова.

    В итоге не пригласил, потому что после финала мы разъехались в разные стороны», – рассказал Герман.

    • Дзюба пнул игрока «Амкала» Чужого, а потом пригрозил ударить его в лицо.
    • Это произошло в финале любительской Т-Лиги.
    • Матч был сорван, так как «Амкал» ушел с поля.

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    Источник: Т-Лига Уличного Футбола

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    01.11.2024 19:05
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