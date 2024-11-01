Президент «Амкала» рассказал о несостоявшемся переходе Дзюбы

Основатель и президент «Амкала» Герман Эль Классико подтвердил, что его клуб был заинтересован в подписании Артема Дзюбы прошедшим летом.

«Отношение к Дзюбе после финала Т-Лиги особо не изменилось. Я к нему хорошо относился с того дня, когда он в раздевалке сборной России кричал «Мы «Амкал», а вы нет».

И даже когда он обижался на тогда еще игрока «Амкала» Егорова, я к нему хорошо относился. Я с Артемом не ругался. Как бы я ни горел в моменте, я никогда не скажу ничего про кого-то, о чем потом буду переживать.

Сейчас мы с Дзюбой не общаемся. После финала Т-Лиги я хотел позвать его в «Амкал» на Кубок России. На тот момент Артем был без команды, а мы срочно искали подмогу из-за травмы Костюкова.

В итоге не пригласил, потому что после финала мы разъехались в разные стороны», – рассказал Герман.