Герман Эль Классико оценил шансы Прокопа заиграть в Болгарии

Создатель «Амкала» Герман Эль Классико считает, что его игрок Михаил Прокопьев (Прокоп) имеет все шансы успешно пройти просмотр в болгарском «Ботеве».

«Шансы максимальные. Уверен, что Прокоп – игрок уровня высших лиг. Главное, чтобы травма, полученная на Кубке России, не беспокоила», – сказал Герман.