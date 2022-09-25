Герман Эль Классико оценил шансы Прокопа заиграть в Болгарии

Создатель «Амкала» Герман Эль Классико считает, что его игрок Михаил Прокопьев (Прокоп) имеет все шансы успешно пройти просмотр в болгарском «Ботеве».
«Шансы максимальные. Уверен, что Прокоп – игрок уровня высших лиг. Главное, чтобы травма, полученная на Кубке России, не беспокоила», – сказал Герман.
- Прокоп в этом сезоне Кубка России сделал 3 ассиста.
- У «Ботева» владелец из России – Антон Зингаревич.
- «Ботев» идет в чемпионате Болгарии 12-м.
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