«Мечтаю играть в Европе». Прокоп из «Амкала» подтвердил просмотр в «Ботеве»

Полузащитник медийной команды «Амкал» Прокоп (Михаил Прокопьев) подтвердил, что находится на просмотре в болгарском «Ботеве».
«Ну что ж...
Сегодня стало известно, что я в Болгарии на просмотре. Спасибо всем за интерес и поддержку.
Это мечта – играть в Европе, быть в этой футбольной атмосфере. Кто бы как ни говорил про футбол в России, это абсолютно другое отношение во всeм.
В Москву семью я не успел перевезти. Думаю, в Европу шикарнее это сделать», – написал Прокоп.
- Прокоп в этом сезоне Кубка России сделал 3 ассиста.
- У «Ботева» владелец из России – Антон Зингаревич.
- «Ботев» идет в чемпионате Болгарии 12-м.
Источник: телеграм-канал Прокопа