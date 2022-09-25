«Мечтаю играть в Европе». Прокоп из «Амкала» подтвердил просмотр в «Ботеве»

Полузащитник медийной команды «Амкал» Прокоп (Михаил Прокопьев) подтвердил, что находится на просмотре в болгарском «Ботеве».

«Ну что ж...

Сегодня стало известно, что я в Болгарии на просмотре. Спасибо всем за интерес и поддержку.

Это мечта – играть в Европе, быть в этой футбольной атмосфере. Кто бы как ни говорил про футбол в России, это абсолютно другое отношение во всeм.

В Москву семью я не успел перевезти. Думаю, в Европу шикарнее это сделать», – написал Прокоп.