Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Мечтаю играть в Европе». Прокоп из «Амкала» подтвердил просмотр в «Ботеве»

    Полузащитник медийной команды «Амкал» Прокоп (Михаил Прокопьев) подтвердил, что находится на просмотре в болгарском «Ботеве».

    «Ну что ж...

    Сегодня стало известно, что я в Болгарии на просмотре. Спасибо всем за интерес и поддержку.

    Это мечта – играть в Европе, быть в этой футбольной атмосфере. Кто бы как ни говорил про футбол в России, это абсолютно другое отношение во всeм.

    В Москву семью я не успел перевезти. Думаю, в Европу шикарнее это сделать», – написал Прокоп.

    • Прокоп в этом сезоне Кубка России сделал 3 ассиста.
    • У «Ботева» владелец из России – Антон Зингаревич.
    • «Ботев» идет в чемпионате Болгарии 12-м.

    Новости по теме
    Герман Эль Классико оценил шансы Прокопа заиграть в Болгарии
    «Ботев» с юмором отреагировал на информацию о просмотре Прокопа 1
    Стало известно, в каком зарубежном клубе проходит просмотр Прокоп из «Амкала» 3
    Источник: телеграм-канал Прокопа

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11