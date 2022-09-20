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    Основатель «Амкала» назвал трех игроков, которых хотел бы подписать в команду

    Создатель «Амкала» Герман Попков рассказал, каких футболистов хотел бы подписать в медийную команду.

    — Многие команды МФЛ приглашают к себе экс-футболистов РПЛ. В «Амкале» может быть такая история?

    — Теоретически — может. Очень интересно против них играть. В детстве ты на них смотрел по телевизору, а тут ты с ними на одном поле кайфуешь. Но стоит понимать, что им уже очень сложно. Здесь появляются 20-летние мотивированные ребята. И против них нелегко.

    — Кого бы ты пригласил прямо сейчас?

    — Юрия Валентиновича [Жиркова]. Самый опытный. Он до 50-60 лет будет играть. Но, думаю, «Наши парни» его не пустят, заберут себе.

    — А помимо Юрия Валентиновича? Давай из легионеров кого-нибудь возьмем?

    — У нас будет первый матч с командой, в которой есть Ари. Это тоже очень интересно для такого формата. Обязательно с ним пообщаемся, присмотримся.

    — Я слышал про Даниэля Карвальо из ЦСКА.

    — Да-да. Ну, вот — Юрий Валентинович, Ари и Карвальо.

    • «Амкал» в этом сезоне дошел до 1/64 финала Кубка России.
    • Любительский клуб выбил из турнира 2 профессиональные команды.

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    Источник: «КП»

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