Основатель «Амкала» назвал трех игроков, которых хотел бы подписать в команду

Создатель «Амкала» Герман Попков рассказал, каких футболистов хотел бы подписать в медийную команду.

— Многие команды МФЛ приглашают к себе экс-футболистов РПЛ. В «Амкале» может быть такая история?

— Теоретически — может. Очень интересно против них играть. В детстве ты на них смотрел по телевизору, а тут ты с ними на одном поле кайфуешь. Но стоит понимать, что им уже очень сложно. Здесь появляются 20-летние мотивированные ребята. И против них нелегко.

— Кого бы ты пригласил прямо сейчас?

— Юрия Валентиновича [Жиркова]. Самый опытный. Он до 50-60 лет будет играть. Но, думаю, «Наши парни» его не пустят, заберут себе.

— А помимо Юрия Валентиновича? Давай из легионеров кого-нибудь возьмем?

— У нас будет первый матч с командой, в которой есть Ари. Это тоже очень интересно для такого формата. Обязательно с ним пообщаемся, присмотримся.

— Я слышал про Даниэля Карвальо из ЦСКА.

— Да-да. Ну, вот — Юрий Валентинович, Ари и Карвальо.