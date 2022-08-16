«Мы просто разревелись». Основатель «Амкала» Герман Эль Классико – о победе над «Зорким»

Основатель медиакоманды «Амкал» Герман Эль Классико прокомментировал победу над «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.

«Шок и даже не от того, что это официальный матч Кубка России, а даже от того, как матч развивался. Вы сами видели: мы проигрывали, у нас было несколько моментов, перекладины были, нам забили, мы отыграли. На последних минутах вообще единоборства какие-то были. Очень жестко, эмоции меня переполняли.

Когда Дражжук забил победный гол, мы просто разревелись. Я хотел слиться с пенальти, но Гасилин настоял. Боялся, что плохо разогрелся и плохо ударю, но Леша сказал: «Я тебе клянусь, сегодня Вселенная за нас. Все будет нормально». Так и получилось.

От радости впервые заплакал. Когда выиграли МКС, я не ревел. 2-3 и будет уже заряд на 2Drots, завтра из тоже будем поддерживать. Эта победа — большое признание.

Мы достигли определенную цель — доказать всем, кто считал медийный футбол клоунадой, что это не так. Посмотрите InStat и то, как мы играли. Думаю, в раздевалке сейчас все будут пить, плясать и танцевать», — сказал Попков после матча.

Герман забил один из голов в серии пенальти.

«Амкал» сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?