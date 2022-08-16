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    «Мы просто разревелись». Основатель «Амкала» Герман Эль Классико – о победе над «Зорким»

    Основатель медиакоманды «Амкал» Герман Эль Классико прокомментировал победу над «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.

    «Шок и даже не от того, что это официальный матч Кубка России, а даже от того, как матч развивался. Вы сами видели: мы проигрывали, у нас было несколько моментов, перекладины были, нам забили, мы отыграли. На последних минутах вообще единоборства какие-то были. Очень жестко, эмоции меня переполняли.

    Когда Дражжук забил победный гол, мы просто разревелись. Я хотел слиться с пенальти, но Гасилин настоял. Боялся, что плохо разогрелся и плохо ударю, но Леша сказал: «Я тебе клянусь, сегодня Вселенная за нас. Все будет нормально». Так и получилось.

    От радости впервые заплакал. Когда выиграли МКС, я не ревел. 2-3 и будет уже заряд на 2Drots, завтра из тоже будем поддерживать. Эта победа — большое признание.

    Мы достигли определенную цель — доказать всем, кто считал медийный футбол клоунадой, что это не так. Посмотрите InStat и то, как мы играли. Думаю, в раздевалке сейчас все будут пить, плясать и танцевать», — сказал Попков после матча.

    • Герман забил один из голов в серии пенальти.
    • «Амкал» сыграет в 1/128 финала Кубка России против «Твери» из Второй лиги.

    Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14844

      Fusballer 48 минут назад

      Ещё Дзюбу осталось подписать, и всегда в ленте будут)))

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      Рейтинг: +5052

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Конечно разревелись. Вспомнили сколько бабла за это заплатили.

      1
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      Рейтинг: +1529

      Alex Y 56 минут назад

      Все новости уже засрали

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1129

      Hoahin > Alex Y 54 минуты назад

      Любителькая никому не интересная команда выиграла матч, так новостей всю ленту засрали. Видимо проплачивают пиар

      3
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      Рейтинг: +5052

      Красногорск_Фан > Hoahin 51 минуту назад

      И это еще не конец )) это только начало. Теперь про них будет 80% новостей.

      2
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      Рейтинг: +7836

      vladik12 > Alex Y 18 минут назад

      А что, у нас часто команда каких-то блогеров выбивает профессиональный клуб из Кубка? Такого еще не было. Так что ажиотаж понятен.

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      Рейтинг: +151

      Sergicious > Alex Y 10 минут назад

      Причём комментировали матч так, будто это серьёзный финал еврокубка. А на трибунах во всей легендарности момента красовались лица школьников и людей, у которых заплывшие лица от медиалюбви ютуба. И вправду отличная история про людей, которые по видосам ведут себя хуже чем обезьяны в клетках. Отличный пример для детей, да здравствует новое быдлопоколение.

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