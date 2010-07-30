Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Черногаев - статистика

Завершил карьеру
20 марта 1983 (43)
#3 | Защитник
175 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Петротрест
21
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Краснодар
0 : 0
30.07.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Сочи
2 : 5
09.07.2010
Шинник
1' - 90'
87'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0 : 0
06.07.2010
Динамо Бр
1' - 90'
59'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2 : 0
15.06.2010
Сочи
1' - 90'
14'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0 : 2
12.06.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Сочи
1 : 1
04.06.2010
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Сочи
1 : 1
01.06.2010
Волга
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4 : 1
24.05.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
21.05.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Сочи
2 : 1
13.05.2010
СКА-Хабаровск
1' - 53'
2'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1 : 2
10.05.2010
Луч
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Салют
1 : 2
02.05.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Авангард
0 : 0
29.04.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Сочи
1 : 1
21.04.2010
Волгарь
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Сочи
4 : 1
18.04.2010
Ротор
1' - 90'
56'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2 : 1
10.04.2010
Сочи
1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Сочи
0 : 0
27.03.2010
Краснодар
1' - 60'
Главные новости
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
4
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
3
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
3
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
3
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
16
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+