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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - СКА-Хабаровск
Сочи - СКА-Хабаровск: обзор матча 13 мая 2010
Сочи
13.05.2010, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 10 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
67'
К. Зимулька
73'
М. Козлов
29'
А. Димидко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - СКА-Хабаровск
Замена
С. Нестеренко
️️️️
М. Живновицкий
ГОЛ! 2:1!
М. Козлов
Пас отдал
Л. Кантонистов
Замена
А. Мурнин
️️️️
И. Недорезов
ГОЛ! 1:1!
К. Зимулька
Пас отдал
А. Гонежуков
Замена
А. Курнаев
️️️️
С. Рогачев
Замена
А. Нечаев
️️️️
Л. Корнилов
Замена
К. Лобов
️️️️
С. Черногаев
Замена
М. Козлов
️️️️
Д. Извеков
Замена
А. Гарбузов
️️️️
Д. Давыдов
Замена
М. Живновицкий
️️️️
И. Старков
Желтая карточка
И. Старков
ГОЛ! 0:1!
А. Димидко
2'
Желтая карточка
А. Смирнов
Желтая карточка
С. Черногаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Дмитрий Извеков
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Григорий Михалюк
СКА-Хабаровск
31
Сергей Барсуков
ВР
24
Гаджи Наврузов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
18
Лев Корнилов
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
16
Михаил Алфимов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
16
Андрей Гарбузов
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
21
Александр Курнаев
ПП
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Максим Живновицкий
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
15
Александр Багаев
ЦФ
3-2-3-2
30
Епифанов
2
Сыропятов
81
Зимулька
14
Сахвадзе
3
Черногаев
2
Давыдов
31
Рогов
78
Кантонистов
10
Извеков
20
Гонежуков
27
Рогачев
3-2-4-1
31
Барсуков
2
Недорезов
3
Смирнов
29
Горбатюк
26
Балан
24
Наврузов
18
Корнилов
80
Запояска
2
Димидко
10
Старков
8
Кармазиненко
2
Давыдов
16
Гарбузов
16
Гарбузов
2
Давыдов
3
Черногаев
55
Лобов
55
Лобов
3
Черногаев
10
Извеков
10
Козлов
10
Козлов
10
Извеков
27
Рогачев
21
Курнаев
21
Курнаев
27
Рогачев
10
Старков
15
Живновицкий
15
Живновицкий
10
Старков
18
Корнилов
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Корнилов
Живновицкий
5
Нестеренко
5
Нестеренко
Живновицкий
2
Недорезов
27
Мурнин
27
Мурнин
2
Недорезов
Остались в запасе
Сочи
СКА-Хабаровск
99
Владимир Вагин
ВР
23
Никита Колесников
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Григорий Михалюк
15
Александр Багаев
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
99
Владимир Вагин
ВР
23
Никита Колесников
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
15
Александр Багаев
ЦФ
40
Антон Козорез
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
Главный тренер
Григорий Михалюк
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Сочи - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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