Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Eduardo Fereira - статистика

Завершил карьеру
#2 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Жил Висенте
1 : 0
27.05.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Каза Пиа
2 : 2
21.05.2023
Эшторил
90' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Порту
2 : 1
14.05.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
1 : 0
29.04.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Каза Пиа
3 : 4
09.04.2023
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Фамаликан
1 : 0
13.03.2023
Каза Пиа
1' - 46'
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 0
14.02.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Каза Пиа
2 : 1
29.01.2023
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Каза Пиа
1 : 3
22.01.2023
Жил Висенте
83' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
2 : 0
16.01.2023
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Каза Пиа
0 : 0
07.01.2023
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Портимоненси
1 : 2
28.12.2022
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Каза Пиа
1 : 2
13.11.2022
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
0 : 1
06.11.2022
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Каза Пиа
0 : 1
09.10.2022
Визела
84' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
1 : 2
03.10.2022
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.09.2022
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 3
11.09.2022
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Каза Пиа
0 : 0
04.09.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
29.08.2022
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Каза Пиа
2 : 0
21.08.2022
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Каза Пиа
0 : 1
13.08.2022
Бенфика
Был в запасе
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+