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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Каза Пиа
Брага - Каза Пиа: обзор матча 06 ноября 2022
Брага
06.11.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 1
Завершен
Каза Пиа
23'
Р. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Каза Пиа
90'
+3
Желтая карточка
Кука
Желтая карточка
В. Тормена
83'
Замена
В. Гомес
️️️️
Ф. Силва
81'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Ю. Медейрос
80'
Пенальти не реализован!
Р. Орта
74'
Замена
У. Рачич
️️️️
Н. Секейра
73'
72'
Желтая карточка
L. Bolgado
68'
Замена
Кука
️️️️
Нето
66'
Замена
D. Poloni
️️️️
Л. Натель
60'
Замена
Л. Натель
️️️️
Д. Пинту
59'
Желтая карточка
Я. Брайс
Замена
А. Джало
️️️️
А. Орта
57'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
46'
Желтая карточка
Ю. Медейрос
45'
+8
33'
Замена
L. Bolgado
️️️️
Ф. Варела
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартинс
Пас отдал
Л. Лелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Нето
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
13
Кука
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
4-2-1-3
1
Матеус
3
Тормена
4
Ниакате
6
Секейра
70
Силва
73
Мусрати
6
Орта
21
Орта
9
Витинья
9
Руис
45
Медейрос
4-4-1-1
33
15
Варела
13
44
Золотич
15
Лелу
6
Нето
88
Брайс
8
Пинту
42
Соарес
77
Годвин
9
Мартинс
6
Секейра
10
Рачич
10
Рачич
6
Секейра
70
Силва
2
Гомес
2
Гомес
70
Силва
45
Медейрос
21
Гомеш
21
Гомеш
45
Медейрос
6
Орта
25
Джало
25
Джало
6
Орта
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
Натель
31
31
Натель
15
Варела
4
4
15
Варела
6
Нето
13
Кука
13
Кука
6
Нето
8
Пинту
19
Натель
19
Натель
8
Пинту
Остались в запасе
Брага
Каза Пиа
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Андре Каштру
АП
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
2
Eduardo Fereira
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
28
Vitó
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Брага - Каза Пиа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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