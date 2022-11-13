Халид Шабанович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Халид
|Фамилия
|Шабанович
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1999 (23 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Халид
|Фамилия
|Шабанович
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|46' - 90'
|Монпелье
|5:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|25.02.2023
|70' - 90'
|Анжер
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Страсбур
|2:1
|Анжер
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжер
|7
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|5:0
|Анжер (Анжер)
|25.02.2023
|70' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Лион (Лион)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Осер (Осер)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|01.02.2023
|82' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|4:0
|Анжер (Анжер)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|31.08.2022
|1' -46'
|Анжер (Анжер)
|2:4
|Реймс (Реймс)
|21.08.2022
|1' -34'
|Анжер (Анжер)
|1:3
|Брест (Брест)
|34'
|14.08.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|83'
|07.08.2022
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Нант (Нант)