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    Халид Шабанович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Халид
    Фамилия Шабанович
    Команда Анжер
    Состав Основной
    Родной город Сараево
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 августа 1999 (23 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 46' - 90' Монпелье 5:0 Анжер Франция. Лига 1, 26 тур
    25.02.2023 70' - 90' Анжер 1:3 Лион Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Страсбур 2:1 Анжер Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжер 7 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 46' -90' Монпелье (Монпелье) 5:0 Анжер (Анжер)
    25.02.2023 70' -90' Анжер (Анжер) 1:3 Лион (Лион)
    18.02.2023 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:1 Анжер (Анжер)
    12.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Осер (Осер)
    05.02.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 82' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 Был в запасе Брест (Брест) 4:0 Анжер (Анжер)
    01.01.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    28.12.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    13.11.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    31.08.2022 1' -46' Анжер (Анжер) 2:4 Реймс (Реймс)
    21.08.2022 1' -34' Анжер (Анжер) 1:3 Брест (Брест)
    34'
    14.08.2022 1' -90' Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    83'
    07.08.2022 1' -90' Анжер (Анжер) 0:0 Нант (Нант)
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