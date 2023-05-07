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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монако
Анжер - Монако: обзор матча 07 мая 2023
Анжер
07.05.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 2
Завершен
Монако
64'
А. Сима
45'
А. Головин
60'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Монако
Желтая карточка
Н. Бенталеб
90'
+3
Желтая карточка
И. Ньян
89'
Замена
З. Халед
️️️️
Х. Абделли
88'
88'
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Дьятта
88'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
Желтая карточка
Я. Валери
86'
78'
Замена
Э. Диоп
️️️️
Вандерсон
78'
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
Т. Минамино
77'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
Х. Шабанович
️️️️
Д. Калумба
70'
Замена
С. Думбия
️️️️
С. Тиуб
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Сима
Пас отдал
Х. Абделли
64'
63'
Замена
М. Камара
️️️️
Э. Матацо
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Боадю
Пас отдал
Ю. Фофана
55'
Желтая карточка
А. Дисаси
Замена
А. Сима
️️️️
Ж. Бахоя
46'
Замена
А. Эну
️️️️
Б. Менди
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Пас отдал
Вандерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
8
Химад Абделли
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
70
Yacine Gaya
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
37
Эдан Диоп
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Бернардони
25
Бамба
22
Хунтонджи
7
Валери
3
Менди
6
Бенталеб
23
Бахоя
8
Абделли
30
Калумба
7
Ньян
9
Тиуб
4-2-3-1
1
Нюбель
2
Вандерсон
5
Матсима
5
Дисаси
12
Энрике
8
Матацо
24
Фофана
15
Дьятта
10
Головин
18
Минамино
10
Боадю
9
Тиуб
21
Думбия
21
Думбия
9
Тиуб
30
Калумба
24
Шабанович
24
Шабанович
30
Калумба
8
Абделли
22
Халед
22
Халед
8
Абделли
23
Бахоя
19
Сима
19
Сима
23
Бахоя
3
Менди
23
Эну
23
Эну
3
Менди
8
Матацо
4
Камара
4
Камара
8
Матацо
2
Вандерсон
37
Диоп
37
Диоп
2
Вандерсон
18
Минамино
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
18
Минамино
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
15
Дьятта
31
Фолланд
31
Фолланд
15
Дьятта
Остались в запасе
Анжер
Монако
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
70
Yacine Gaya
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
70
Yacine Gaya
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Анжер - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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