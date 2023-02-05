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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Анжер
Лорьян - Анжер: обзор матча 05 февраля 2023
Лорьян
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Анжер
90'
+3
Желтая карточка
Х. Абделли
90'
Желтая карточка
М. Блажич
Желтая карточка
Г. Калюлю
89'
86'
Замена
З. Халед
️️️️
А. Эну
Замена
С. Дукуре
️️️️
Р. Февр
81'
Замена
А. Аушиш
️️️️
И. Коне
81'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
75'
Замена
С. Диарра
️️️️
Б. Дьенг
73'
71'
Замена
П. Капелле
️️️️
И. Ньян
66'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
И. Четти
66'
Замена
А. Сима
️️️️
А. Салама
63'
Желтая карточка
И. Четти
Замена
Й. Катлин
️️️️
Ж. Понко
61'
24'
Желтая карточка
Б. Менди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
8
Инносент Бонке
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Анжер
25
Тео Борне
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
22
Зинедин Халед
ОП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
3-1-2-2-2
1
Манноне
25
Ле Гофф
3
Тальби
24
Калюлю
18
Мейте
28
Ле Фе
17
Макенго
21
Понко
21
Февр
28
Коне
9
Дьенг
4-1-1-1-3
13
Бернардони
7
Валери
22
Хунтонджи
16
Блажич
23
Четти
3
Менди
6
Бенталеб
8
Абделли
19
Салама
23
Эну
7
Ньян
28
Коне
24
Аушиш
24
Аушиш
28
Коне
21
Понко
10
Катлин
10
Катлин
21
Понко
9
Дьенг
25
Диарра
25
Диарра
9
Дьенг
21
Февр
22
Дукуре
22
Дукуре
21
Февр
23
Четти
13
Гулам
13
Гулам
23
Четти
7
Ньян
15
Капелле
15
Капелле
7
Ньян
23
Эну
22
Халед
22
Халед
23
Эну
19
Салама
19
Сима
19
Сима
19
Салама
Остались в запасе
Лорьян
Анжер
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Лорьян - Анжер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
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