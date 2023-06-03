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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Анжер
Нант - Анжер: обзор матча 03 июня 2023
Нант
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
16'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Анжер
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Чиривелья
78'
Замена
М. Саймон
️️️️
И. Ганаго
78'
Замена
S. Appuah
️️️️
К. Мерлен
77'
77'
Замена
А. Эну
️️️️
П. Капелле
Замена
Д. Хаджам
️️️️
Ш. Траоре
62'
61'
Замена
Л. Диони
️️️️
Б. Менди
Замена
Ф. Мойе
️️️️
М. Коко
59'
55'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Х. Шабанович
55'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
С. Тиуб
ГОЛ! 1:0!
И. Ганаго
Пас отдал
Л. Бляс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Stredair Appuah
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
70
Yacine Gaya
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Лафон
4
Виктор
5
Жиротто
21
Кастеллетто
26
Мерлен
4
Чиривелья
22
Траоре
8
Мутуссами
10
Бляс
97
Коко
37
Ганаго
4-1-2-3
75
Фофана
24
Шабанович
25
Бамба
16
Блажич
7
Валери
3
Менди
6
Бенталеб
15
Капелле
9
Тиуб
8
Абделли
19
Сима
22
Траоре
3
Хаджам
3
Хаджам
22
Траоре
4
Чиривелья
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Чиривелья
97
Коко
91
Мойе
91
Мойе
97
Коко
37
Ганаго
27
Саймон
27
Саймон
37
Ганаго
26
Мерлен
11
11
26
Мерлен
9
Тиуб
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
9
Тиуб
24
Шабанович
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
24
Шабанович
15
Капелле
23
Эну
23
Эну
15
Капелле
3
Менди
99
Диони
99
Диони
3
Менди
Остались в запасе
Нант
Анжер
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
13
Поль Бернардони
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
70
Yacine Gaya
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
70
Yacine Gaya
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Нант - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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