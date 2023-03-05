Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Анжер
Монпелье - Анжер: обзор матча 05 марта 2023
Монпелье
05.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 26 тур
5 : 0
Завершен
Анжер
2'
В. Хазри
25'
Т. Саванье (П)
45+2'
Ф. Мауасса
51'
Т. Саванье
73'
Э. Ваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Анжер
82'
Желтая карточка
М. Блажич
77'
Замена
А. Эну
️️️️
А. Сима
ГОЛ! 5:0!
Э. Ваи
Пас отдал
И. Силла
73'
Замена
В. Жермен
️️️️
А. Норден
72'
Замена
М. Сахо
️️️️
К. Куяте
71'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Д. Ферри
71'
67'
Замена
П. Капелле
️️️️
Х. Абделли
Замена
Э. Ваи
️️️️
В. Хазри
62'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ф. Мауасса
61'
57'
Вторая желтая
Н. Бенталеб
57'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
ГОЛ! 4:0!
Т. Саванье
Пас отдал
И. Силла
51'
46'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
И. Ньян
46'
Замена
М. Блажич
️️️️
У. Камара
46'
Замена
Х. Шабанович
️️️️
И. Четти
ГОЛ! 3:0!
Ф. Мауасса
Пас отдал
А. Норден
45'
+2
33'
Желтая карточка
У. Камара
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Саванье
25'
Желтая карточка
К. Куяте
8'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
Ф. Мауасса
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Халил Фаяд
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
23
Жан Бахоя
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Леком
4
Силла
4
Куяте
6
Жульен
27
Мауасса
13
Шотар
77
Сако
10
Саванье
4
Ферри
70
Норден
10
Хазри
4-1-1-2-2
13
Бернардони
7
Валери
22
Хунтонджи
4
Камара
23
Четти
3
Менди
6
Бенталеб
19
Сима
8
Абделли
19
Салама
7
Ньян
4
Куяте
12
Сахо
12
Сахо
4
Куяте
4
Ферри
8
Фаяд
8
Фаяд
4
Ферри
10
Хазри
11
Ваи
11
Ваи
10
Хазри
27
Мауасса
45
Мавидиди
45
Мавидиди
27
Мауасса
70
Норден
98
Жермен
98
Жермен
70
Норден
4
Камара
16
Блажич
16
Блажич
4
Камара
23
Четти
24
Шабанович
24
Шабанович
23
Четти
8
Абделли
15
Капелле
15
Капелле
8
Абделли
7
Ньян
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
7
Ньян
19
Сима
23
Эну
23
Эну
19
Сима
Остались в запасе
Монпелье
Анжер
21
Бингуру Камара
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
75
Яхья Фофана
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Тибо Варгас
ЦЗ
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Монпелье - Анжер
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Анжер
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+