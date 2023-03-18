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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Анжер
Ланс - Анжер: обзор матча 18 марта 2023
Ланс
18.03.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 0
Завершен
Анжер
26'
С. Фофана
30'
Л. Опенда
46'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Анжер
Замена
Ж. Онана
️️️️
С. Фофана
84'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Л. Опенда
84'
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
78'
78'
Замена
В. Таиби
️️️️
Б. Менди
78'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Ф. Эль-Мелали
Замена
Д. Кошта
️️️️
А. Фульини
71'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Томассон
71'
68'
Замена
А. Сима
️️️️
И. Ньян
56'
Замена
С. Хунтонджи
️️️️
У. Камара
ГОЛ! 3:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Ж. Гради
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Опенда
Пас отдал
А. Томассон
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
Пас отдал
С. Абдул Самед
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Давид Кошта
АП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
45
Геде Надже
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Самба
21
Айдара
4
Дансо
24
Гради
99
Самед
42
Фофана
10
Фульини
95
Франковски
28
Томассон
17
Опенда
7
Сотока
4-1-2-1-2
13
Бернардони
25
Бамба
7
Валери
4
Камара
21
Думбия
3
Менди
6
Бенталеб
15
Капелле
8
Абделли
28
Эль-Мелали
7
Ньян
95
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
95
Франковски
42
Фофана
14
Онана
14
Онана
42
Фофана
10
Фульини
10
Кошта
10
Кошта
10
Фульини
28
Томассон
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
28
Томассон
17
Опенда
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
17
Опенда
4
Камара
22
Хунтонджи
22
Хунтонджи
4
Камара
3
Менди
8
Таиби
8
Таиби
3
Менди
7
Ньян
19
Сима
19
Сима
7
Ньян
28
Эль-Мелали
9
Тиуб
9
Тиуб
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Ланс
Анжер
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
75
Яхья Фофана
ВР
24
Халид Шабанович
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
45
Геде Надже
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
24
Халид Шабанович
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
45
Геде Надже
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Ланс - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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