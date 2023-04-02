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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ницца
Анжер - Ницца: обзор матча 02 апреля 2023
Анжер
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
15'
И. Ньян
4'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Ницца
Желтая карточка
Х. Абделли
90'
+3
82'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Бар
82'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
А. Менди
Замена
Х. Шабанович
️️️️
Ф. Эль-Мелали
77'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Б. Менди
76'
74'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
73'
Замена
Б. Буанани
️️️️
П. Росарио
73'
Замена
Б. Браими
️️️️
Т. Моффи
73'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
А. Рэмзи
Замена
А. Сима
️️️️
И. Ньян
71'
Замена
А. Бамба
️️️️
Ф. Гулам
70'
ГОЛ! 1:1!
И. Ньян
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Г. Лаборд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
3-1-2-1-2
13
Бернардони
13
Гулам
22
Хунтонджи
7
Валери
3
Менди
15
Капелле
6
Бенталеб
8
Абделли
28
Эль-Мелали
7
Ньян
4-2-1-3
1
Шмейхель
33
Менди
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
19
Тюрам
21
Рэмзи
9
Лаборд
19
Пепе
9
Моффи
28
Эль-Мелали
24
Шабанович
24
Шабанович
28
Эль-Мелали
13
Гулам
25
Бамба
25
Бамба
13
Гулам
3
Менди
23
Бахоя
23
Бахоя
3
Менди
7
Ньян
19
Сима
19
Сима
7
Ньян
21
Рэмзи
55
Ндайшими
55
Ндайшими
21
Рэмзи
33
Менди
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
33
Менди
26
Бар
6
Баркли
6
Баркли
26
Бар
9
Моффи
7
Браими
7
Браими
9
Моффи
13
Росарио
26
Буанани
26
Буанани
13
Росарио
Остались в запасе
Анжер
Ницца
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Анжер - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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