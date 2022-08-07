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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Нант
Анжер - Нант: обзор матча 07 августа 2022
Анжер
07.08.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Нант
84'
Желтая карточка
С. Корчиа
84'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Л. Бляс
Замена
В. Таиби
️️️️
П. Капелле
81'
Желтая карточка
С. Хунтонджи
79'
78'
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Коко
71'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Э. Гессан
71'
Замена
Фабио
️️️️
Д. Аппиа
Замена
М. Яколиш
️️️️
С. Тиуб
63'
60'
Желтая карточка
К. Мерлен
Желтая карточка
С. Думбия
53'
Желтая карточка
П. Капелле
42'
37'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
9
Сада Тиуб
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
15
Пьеррик Капелле
АП
24
Халид Шабанович
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
14
Гор Манвелян
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Бернардони
21
Думбия
22
Хунтонджи
16
Блажич
9
Тиуб
3
Менди
21
Унаи
15
Капелле
23
Эну
99
Диони
24
Шабанович
4-1-1-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
5
Жиротто
26
Мерлен
4
Чиривелья
17
Сиссоко
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
29
Гессан
15
Капелле
8
Таиби
8
Таиби
15
Капелле
9
Тиуб
44
Яколиш
44
Яколиш
9
Тиуб
97
Коко
14
Корчиа
14
Корчиа
97
Коко
8
Аппиа
2
Фабио
2
Фабио
8
Аппиа
10
Бляс
8
Мутуссами
8
Мутуссами
10
Бляс
29
Гессан
42
Мохамед
42
Мохамед
29
Гессан
Остались в запасе
Анжер
Нант
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Жан Бахоя
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Жан Бахоя
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Гор Манвелян
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Анжер - Нант
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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