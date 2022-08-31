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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Реймс
Анжер - Реймс: обзор матча 31 августа 2022
Анжер
31.08.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 4
Завершен
Реймс
59'
С. Буфал (П)
67'
А. Эну
23'
М. Манетси
45+1'
Д. Ито
70'
Ф. Балогун (П)
90'
А. Флипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Реймс
90'
ГОЛ! 2:4!
А. Флипс
Пас отдал
Ф. Балогун
89'
Желтая карточка
П. Пенц
Замена
Х. Абделли
️️️️
А. Эну
87'
Желтая карточка
С. Тиуб
85'
81'
Желтая карточка
М. Аделин
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Хунтонджи
78'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Балогун
69'
Замена
А. Флипс
️️️️
Д. Ито
ГОЛ! 2:2!
А. Эну
Пас отдал
С. Буфал
67'
65'
Вторая желтая
Й. Каюсте
65'
Желтая карточка
Й. Каюсте
64'
Замена
Ф. Балогун
️️️️
А. Зенели
64'
Замена
М. Аделин
️️️️
К. Думбия
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Буфал
59'
58'
Желтая карточка
М. Буси
46'
Желтая карточка
М. Манетси
Замена
С. Тиуб
️️️️
В. Таиби
46'
Замена
С. Буфал
️️️️
Х. Шабанович
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Ито
Пас отдал
Й. Каюсте
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Манетси
Пас отдал
А. Зенели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Бернардони
24
Шабанович
22
Хунтонджи
4
Камара
21
Думбия
25
Бамба
21
Унаи
6
Бенталеб
8
Таиби
23
Эну
19
Салама
3-4-3
1
Пенц
55
Гравийон
5
Абдельхамид
12
Агбаду
44
Буси
5
Манетси
2
Каюсте
2
Локо
10
Ито
11
Думбия
9
Зенели
23
Эну
8
Абделли
8
Абделли
23
Эну
24
Шабанович
17
Буфал
17
Буфал
24
Шабанович
8
Таиби
9
Тиуб
9
Тиуб
8
Таиби
22
Хунтонджи
99
Диони
99
Диони
22
Хунтонджи
11
Думбия
5
Аделин
5
Аделин
11
Думбия
10
Ито
70
Флипс
70
Флипс
10
Ито
9
Зенели
9
Балогун
9
Балогун
9
Зенели
Остались в запасе
Анжер
Реймс
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
30
Николас Пеннето
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Абдалла Сима
ПВ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Анжер - Реймс
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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