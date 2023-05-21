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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Анжер
Реймс - Анжер: обзор матча 21 мая 2023
Реймс
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 2
Завершен
Анжер
10'
Д. Ито
54'
Ф. Балогун
46'
Х. Шабанович
60'
Х. Абделли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Анжер
90'
+1
Желтая карточка
Я. Фофана
85'
Замена
З. Халед
️️️️
Х. Абделли
Замена
В. Атангана
️️️️
А. Флипс
80'
Замена
М. Туре
️️️️
М. Манетси
80'
77'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Х. Шабанович
76'
Замена
Л. Диони
️️️️
А. Эну
64'
Желтая карточка
И. Ньян
64'
Замена
П. Капелле
️️️️
И. Ньян
60'
ГОЛ! 2:2!
Х. Абделли
Замена
Й. Каюсте
️️️️
К. Сирхейс
58'
Замена
М. Маолида
️️️️
Д. Лопи
58'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Балогун
Пас отдал
Э. Агбаду
54'
46'
ГОЛ! 1:1!
Х. Шабанович
ГОЛ! 1:0!
Д. Ито
Пас отдал
Ю. Абдельхамид
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
44
Максим Буси
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Реймс
40
Florent Duparchy
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
21
Мохамед Туре
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
22
Зинедин Халед
ОП
8
Ванисс Таиби
АП
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-2-2-2
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
44
Буси
5
Манетси
30
Лопи
10
Ито
70
Флипс
14
Сирхейс
9
Балогун
4-1-3-2
75
Фофана
24
Шабанович
7
Валери
22
Хунтонджи
25
Бамба
3
Менди
9
Тиуб
8
Абделли
19
Сима
23
Эну
7
Ньян
14
Сирхейс
2
Каюсте
2
Каюсте
14
Сирхейс
70
Флипс
6
Атангана
6
Атангана
70
Флипс
30
Лопи
9
Маолида
9
Маолида
30
Лопи
5
Манетси
21
Туре
21
Туре
5
Манетси
24
Шабанович
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
24
Шабанович
7
Ньян
15
Капелле
15
Капелле
7
Ньян
8
Абделли
22
Халед
22
Халед
8
Абделли
23
Эну
99
Диони
99
Диони
23
Эну
Остались в запасе
Реймс
Анжер
40
Florent Duparchy
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
13
Поль Бернардони
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
40
Florent Duparchy
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Арбер Зенели
ЛВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
7
Джейсон Мбок
ЛВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Реймс - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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