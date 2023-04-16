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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Анжер
Клермон - Анжер: обзор матча 16 апреля 2023
Клермон
16.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
33'
Г. Кюи (П)
39'
М. Чам (П)
28'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Анжер
90'
+8
Желтая карточка
Х. Абделли
90'
+6
Желтая карточка
Я. Валери
Красная карточка
А. Сейду
90'
+6
Желтая карточка
А. Сейду
90'
Замена
Ш. Умар Конате
️️️️
Д. Аллевина
90'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Э. Рашани
70'
Замена
Ф. Ожье
️️️️
М. Ветеска
70'
68'
Замена
А. Сима
️️️️
Д. Калумба
68'
Замена
С. Думбия
️️️️
Ф. Гулам
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Чам
64'
46'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Н. Бенталеб
Красная карточка
Н. Боржес
45'
+1
41'
Замена
А. Бамба
️️️️
С. Хунтонджи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Чам
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кюи
33'
32'
Желтая карточка
А. Эну
32'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
Х. Шабанович
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Эну
Пас отдал
Н. Бенталеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
30
Джастин-Ноэль Калумба
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
23
Жан Бахоя
АП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
4-2-1-2-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
5
Кофрие
36
Сейду
25
Гастьен
25
Гоналон
26
Аллевина
19
Рашани
70
Чам
99
Кюи
4-1-1-1-3
13
Бернардони
24
Шабанович
7
Валери
22
Хунтонджи
13
Гулам
3
Менди
6
Бенталеб
8
Абделли
30
Калумба
23
Эну
7
Ньян
26
Аллевина
25
Конате
25
Конате
26
Аллевина
24
Ветеска
21
Ожье
21
Ожье
24
Ветеска
19
Рашани
2
Зеффан
2
Зеффан
19
Рашани
70
Чам
6
Маньин
6
Маньин
70
Чам
13
Гулам
21
Думбия
21
Думбия
13
Гулам
24
Шабанович
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
24
Шабанович
22
Хунтонджи
25
Бамба
25
Бамба
22
Хунтонджи
6
Бенталеб
23
Бахоя
23
Бахоя
6
Бенталеб
30
Калумба
19
Сима
19
Сима
30
Калумба
Остались в запасе
Клермон
Анжер
16
Люка Маргерон
ВР
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Клермон - Анжер
1
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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