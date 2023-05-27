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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Труа
Анжер - Труа: обзор матча 27 мая 2023
Анжер
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 1
Завершен
Труа
38'
Х. Абделли
90'
Л. Рао-Лисоа
13'
Х. Шавалерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Труа
ГОЛ! 2:1!
Л. Рао-Лисоа
Пас отдал
П. Капелле
90'
83'
Замена
А. Брус
️️️️
И. Угбо
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Х. Шабанович
83'
Замена
Л. Рао-Лисоа
️️️️
С. Тиуб
82'
79'
Желтая карточка
Р. Куаме
Желтая карточка
И. Ньян
67'
Замена
Л. Диони
️️️️
И. Ньян
67'
Замена
М. Блажич
️️️️
С. Хунтонджи
64'
60'
Замена
М. Бальде
️️️️
К. Донг
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Эну
46'
ГОЛ! 1:1!
Х. Абделли
38'
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Шавалерен
Пас отдал
Я. Ларуки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
8
Химад Абделли
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Труа
1
Матеуш Лиш
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
19
Тьерно Бальде
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Кильян Донг
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
70
Yacine Gaya
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
5
Андреас Брус
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
4-1-3-2
75
Фофана
25
Бамба
7
Валери
22
Хунтонджи
24
Шабанович
3
Менди
9
Тиуб
8
Абделли
19
Сима
7
Ньян
23
Эну
3-3-1-2-1
1
Лиш
5
Конте
12
Поросо
14
Палмер-Браун
19
Бальде
7
Шавалерен
76
Ларуки
26
Куаме
9
Лопеш
7
Донг
99
Угбо
22
Хунтонджи
16
Блажич
16
Блажич
22
Хунтонджи
9
Тиуб
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
9
Тиуб
23
Эну
15
Капелле
15
Капелле
23
Эну
7
Ньян
99
Диони
99
Диони
7
Ньян
24
Шабанович
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
24
Шабанович
99
Угбо
5
Брус
5
Брус
99
Угбо
7
Донг
17
Бальде
17
Бальде
7
Донг
Остались в запасе
Анжер
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
70
Yacine Gaya
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Абдель Буазама
40
Жесси Мулен
ВР
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
70
Yacine Gaya
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
31
Danel Dongmo
ЦП
37
Папа Яд
ЛВ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Анжер - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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