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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лорьян
Анжер - Лорьян: обзор матча 01 января 2023
Анжер
01.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
10'
А. Сима
79'
А. Сима (АГ)
88'
Э. Ле Фе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Лорьян
88'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ле Фе
Пас отдал
И. Коне
79'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Сима
76'
Замена
И. Коне
️️️️
Л. Абержель
76'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Й. Катлин
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Х. Абделли
76'
Замена
А. Салама
️️️️
Ф. Эль-Мелали
70'
61'
Замена
Ж. Понко
️️️️
И. Бонке
Замена
И. Четти
️️️️
С. Думбия
58'
Желтая карточка
С. Хунтонджи
52'
Желтая карточка
Ф. Эль-Мелали
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Сима
Пас отдал
П. Капелле
10'
Желтая карточка
П. Капелле
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Анжер
25
Тео Борне
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Кентен Буагар
АП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бернардони
21
Думбия
16
Блажич
22
Хунтонджи
7
Валери
3
Менди
15
Капелле
8
Абделли
19
Сима
23
Эну
28
Эль-Мелали
4-1-2-2-1
1
Манноне
24
Калюлю
3
Тальби
5
Матсима
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
8
Бонке
11
Уаттара
10
Катлин
9
Моффи
21
Думбия
23
Четти
23
Четти
21
Думбия
8
Абделли
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Абделли
28
Эль-Мелали
19
Салама
19
Салама
28
Эль-Мелали
8
Бонке
21
Понко
21
Понко
8
Бонке
10
Катлин
22
Дукуре
22
Дукуре
10
Катлин
19
Абержель
28
Коне
28
Коне
19
Абержель
Остались в запасе
Анжер
Лорьян
25
Тео Борне
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Жеральд Батикль
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
23
Жан Бахоя
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
18
Бамо Мейте
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Статистика матча Анжер - Лорьян
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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