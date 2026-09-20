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Fredrik Palerud - статистика

Старт
#2 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
3 : 0
20.09.2026
Старт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
2 : 0
13.09.2026
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
2 : 0
04.09.2026
Старт
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сандефьорд
1 : 0
03.12.2023
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
2 : 2
12.11.2023
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
0 : 3
06.11.2023
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 1
29.10.2023
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
4 : 3
21.10.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 1
08.10.2023
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Сандефьорд
1 : 2
01.10.2023
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Викинг
4 : 3
24.09.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
2 : 0
16.09.2023
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Одд
3 : 2
03.09.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
0 : 0
27.08.2023
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Тромсе
1 : 0
20.08.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сандефьорд
2 : 2
12.08.2023
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
5 : 1
06.08.2023
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 3
29.07.2023
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
2 : 5
23.07.2023
Буде-Глимт
1' - 85'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Лиллестрем
4 : 2
16.07.2023
Сандефьорд
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
0 : 0
09.07.2023
Стабек
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
6 : 1
02.07.2023
Сандефьорд
1' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Хаугесунд
3 : 2
11.06.2023
Сандефьорд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
4 : 1
04.06.2023
Одд
Был в запасе
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