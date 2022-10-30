Реми Дюгимон - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Реми
|Фамилия
|Дюгимон
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Реми
|Фамилия
|Дюгимон
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|74' - 90'
|Осер
|2:3
|Родез
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Осер (Осер)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:2
|Осер (Осер)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|04.11.2022
|82' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|23.10.2022
|89' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|16.10.2022
|87' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|09.10.2022
|90' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Осер (Осер)
|02.10.2022
|87' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|16.09.2022
|79' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|83'
|11.09.2022
|75' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|78' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|27.08.2022
|70' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|21.08.2022
|65' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|70'
|14.08.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)