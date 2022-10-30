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    Реми Дюгимон - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Реми
    Фамилия Дюгимон
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июля 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    12.02.2023 Был в запасе Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 74' - 90' Осер 2:3 Родез Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 10 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    12.02.2023 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Осер (Осер)
    05.02.2023 Был в запасе Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 Был в запасе Монако (Монако) 3:2 Осер (Осер)
    29.01.2023 Был в запасе Осер (Осер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    14.01.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    11.01.2023 Был в запасе Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    04.11.2022 82' -90' Труа (Труа) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    23.10.2022 89' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    16.10.2022 87' -90' Осер (Осер) 1:1 Ницца (Ницца)
    09.10.2022 90' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Осер (Осер)
    02.10.2022 87' -90' Осер (Осер) 1:1 Брест (Брест)
    16.09.2022 79' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    83'
    11.09.2022 75' -90' Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    03.09.2022 Был в запасе Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    31.08.2022 78' -90' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    27.08.2022 70' -90' Осер (Осер) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    21.08.2022 65' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Осер (Осер)
    70'
    14.08.2022 Был в запасе Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    07.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
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