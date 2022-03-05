Еркебулан Нургалиев - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Еркебулан
|Фамилия
|Нургалиев
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Семей
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Еркебулан
|Фамилия
|Нургалиев
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Семей
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Каспий
|5
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.09.2022
|45' -90'
|Каспий (Актау)
|0:3
|Астана (Астана)
|08.05.2022
|72' -90'
|Каспий (Актау)
|2:0
|Актобе (Актобе)
|89'
|17.03.2022
|1' -90'
|Туран (Туркестан)
|0:1
|Каспий (Актау)
|11.03.2022
|1' -90'
|Каспий (Актау)
|0:0
|Тобол (Костанай)
|05.03.2022
|1' -90'
|Каспий (Актау)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)