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    Еркебулан Нургалиев - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Еркебулан
    Фамилия Нургалиев
    Команда Каспий
    Состав Основной
    Родной город Семей
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Каспий 5 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2022 45' -90' Каспий (Актау) 0:3 Астана (Астана)
    08.05.2022 72' -90' Каспий (Актау) 2:0 Актобе (Актобе)
    89'
    17.03.2022 1' -90' Туран (Туркестан) 0:1 Каспий (Актау)
    11.03.2022 1' -90' Каспий (Актау) 0:0 Тобол (Костанай)
    05.03.2022 1' -90' Каспий (Актау) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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