Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Окжетпес
Еркебулан Нургалиев
Статистика
€ 125 тыс
Еркебулан Нургалиев - статистика
Окжетпес
12 сентября 1993 (33), Семей
#10 | Полузащитник
170 см
Казахстан
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Иртыш
2 : 1
13.09.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
Был в запасе
Статистика по турнирам
Казахстан. Премьер-лига 2024
Казахстан. Премьер-лига 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Елимай
12
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
2 : 1
10.11.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
0 : 3
20.10.2024
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Жетысу
2 : 0
03.10.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Шахтер Караганда
1 : 2
22.09.2024
Елимай
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
15.09.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
1 : 3
31.08.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
2 : 1
24.08.2024
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Елимай
6 : 0
17.08.2024
Туран
64' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайрат
4 : 0
03.08.2024
Елимай
1' - 60'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
1 : 0
27.07.2024
Женис
62' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
2 : 1
13.07.2024
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Елимай
1 : 1
30.06.2024
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
2 : 2
23.06.2024
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
1 : 1
16.06.2024
Актобе
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.06.2024
Елимай
1' - 90'
73'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
1 : 1
19.05.2024
Кайрат
1' - 79'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Елимай
2 : 1
12.05.2024
Шахтер Караганда
1' - 74'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Женис
1 : 2
04.05.2024
Елимай
62' - 90'
67'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
1 : 1
28.04.2024
Ордабасы
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
06.04.2024
Кайсар
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
0 : 1
31.03.2024
Елимай
73' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
4 : 2
06.03.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Елимай
0 : 0
02.03.2024
Атырау
62' - 90'
15'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
3
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
Видео
Карседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+