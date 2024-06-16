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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Елимай - Актобе
Елимай - Актобе: обзор матча 16 июня 2024
Елимай
16.06.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Актобе
78'
М. Самородов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Елимай - Актобе
Желтая карточка
С. Тиуб
88'
87'
Замена
Б. Каиров
️️️️
Б. Вэтэжелу
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Самородов
Замена
К. Корнетт
️️️️
Е. Нургалиев
74'
64'
Желтая карточка
Р. Оразов
Замена
И. Свиридов
️️️️
Р. Тамбе
62'
53'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Б. Байтана
49'
Желтая карточка
Б. Байтана
Замена
С. Тиуб
️️️️
Ю. Перцух
47'
46'
Замена
Р. Оразов
️️️️
Х. Севальос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
89
Чина
ПВ
29
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
7
Бауыржан Байтана
АП
21
Хосе Севальос
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
Актобе
25
Евгений Ситдиков
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
4-1-3-1
22
Лобанцев
4
Кейлер
88
Яшин
28
Сорокин
19
Габышев
88
Перцух
77
Шомко
10
Нургалиев
89
Чина
29
Тамбе
4-1-3-2
30
Шацкий
6
Касым
44
Барач
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Струмия
3
Бессмертный
21
Севальос
18
Жан
10
Умаев
7
Байтана
Корзун
7
Муртазаев
7
Муртазаев
Корзун
29
Тамбе
11
Свиридов
11
Свиридов
29
Тамбе
10
Нургалиев
92
Корнетт
92
Корнетт
10
Нургалиев
88
Перцух
9
Тиуб
9
Тиуб
88
Перцух
5
Вэтэжелу
5
Каиров
5
Каиров
5
Вэтэжелу
21
Севальос
20
Оразов
20
Оразов
21
Севальос
7
Байтана
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Байтана
Остались в запасе
Елимай
Актобе
78
Денис Кавлинов
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
25
Евгений Ситдиков
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Остались в запасе
25
Евгений Ситдиков
ВР
1
Игорь Трофимец
ВР
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Елимай - Актобе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
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