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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Елимай - Шахтер Караганда
Елимай - Шахтер Караганда: обзор матча 12 мая 2024
Елимай
12.05.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
38'
Р. Муртазаев
90+8'
Н. Корзун
88'
А. Назымханов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Елимай - Шахтер Караганда
ГОЛ! 2:1!
Н. Корзун
Пас отдал
Д. Шомко
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
Е. Цуприков
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Назымханов
Пас отдал
Х. Асприлья
74'
Желтая карточка
Ф. Стаменкович
Замена
Ю. Перцух
️️️️
Е. Нургалиев
74'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Р. Муртазаев
74'
Замена
И. Свиридов
️️️️
Р. Тамбе
74'
65'
Замена
И. Ашортия
️️️️
А. Тюлюбай
Замена
М. Лобанцев
️️️️
Д. Кавлинов
55'
39'
Желтая карточка
А. Тюлюбай
ГОЛ! 1:0!
Р. Муртазаев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
23
Майком Давид
ОП
18
Никита Корзун
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
89
Чина
ПВ
29
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
6
Митар Чукович
ЛЗ
3
Антон Толордава
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
2
Егор Алишаускас
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
88
Рохер Каньяс
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Елимай
22
Мирослав Лобанцев
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Шахтер Караганда
1
Игорь Мостовей
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
22
Георгий Захаренко
ЛВ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
80
Хуан Асприлья
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
4-2-1-2-1
78
Кавлинов
4
Кейлер
28
Сорокин
63
Сараванья
19
Габышев
23
Давид
18
Корзун
7
Муртазаев
10
Нургалиев
89
Чина
29
Тамбе
3-4-1-1-1
1
Цуприков
3
Толордава
5
Стаменкович
2
Рыжук
2
Алишаускас
44
Тюлюбай
88
Каньяс
6
Чукович
18
Буньон
18
Назымханов
9
Абдулла
78
Кавлинов
22
Лобанцев
22
Лобанцев
78
Кавлинов
10
Нургалиев
88
Перцух
88
Перцух
10
Нургалиев
29
Тамбе
11
Свиридов
11
Свиридов
29
Тамбе
7
Муртазаев
9
Тиуб
9
Тиуб
7
Муртазаев
44
Тюлюбай
10
Ашортия
10
Ашортия
44
Тюлюбай
Остались в запасе
Елимай
Шахтер Караганда
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Игорь Мостовей
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
22
Георгий Захаренко
ЛВ
80
Хуан Асприлья
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Остались в запасе
1
Игорь Мостовей
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
22
Георгий Захаренко
ЛВ
80
Хуан Асприлья
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Елимай - Шахтер Караганда
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
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