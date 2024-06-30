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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Елимай - Жетысу
Елимай - Жетысу: обзор матча 30 июня 2024
Елимай
30.06.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Жетысу
62'
И. Свиридов
54'
А. Балтабеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Елимай - Жетысу
90'
Желтая карточка
В. Брага
74'
Замена
М. Чиканчи
️️️️
А. Жумабек
63'
Замена
Ц. Мосиашвили
️️️️
S. Taipi
ГОЛ! 1:1!
И. Свиридов
62'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Р. Тамбе
58'
Замена
Н. Корзун
️️️️
Ю. Перцух
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Балтабеков
Желтая карточка
Р. Тамбе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
29
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Елимай
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
89
Чина
ПВ
Жетысу
12
Орест Костик
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
4-1-3-1
78
Кавлинов
6
Айтбаев
88
Яшин
63
Сараванья
15
Шмидт
88
Перцух
77
Шомко
10
Нургалиев
11
Свиридов
29
Тамбе
4-4-1-1
45
Сиукаев
3
Даиров
4
Чадунели
3
Чарльстон
23
Балтабеков
47
Усенов
67
Калмырза
16
Брага
27
18
Караман
9
Жумабек
88
Перцух
18
Корзун
18
Корзун
88
Перцух
29
Тамбе
7
Муртазаев
7
Муртазаев
29
Тамбе
27
10
Мосиашвили
10
Мосиашвили
27
9
Жумабек
23
Чиканчи
23
Чиканчи
9
Жумабек
Остались в запасе
Елимай
Жетысу
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
89
Чина
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
12
Орест Костик
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
89
Чина
ПВ
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Елимай - Жетысу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
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0 : 1
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