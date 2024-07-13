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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Елимай
Кайсар - Елимай: обзор матча 13 июля 2024
Кайсар
13.07.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Елимай
55'
А. Жаксылыков (П)
90+5'
Г. Миложко
13'
Чина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Елимай
Желтая карточка
Г. Миложко
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Г. Миложко
90'
+5
Замена
А. Толегенов
️️️️
А. Жаксылыков
84'
81'
Замена
М. Габышев
️️️️
Д. Пенчиков
64'
Замена
И. Машуков
️️️️
И. Свиридов
Красная карточка
Т. Жангылышбай
61'
Замена
А. Кенесбек
️️️️
Г. Кобуладзе
56'
Замена
Д. Нарзилдаев
️️️️
В. Прындета
56'
55'
Желтая карточка
Д. Яшин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Жаксылыков
55'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
Д. Бородин
46'
Замена
Ш. Норбеков
️️️️
Э. Алтынбеков
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
Чина
0'
Желтая карточка
Чина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
5
Горан Миложко
ОП
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
89
Чина
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Кайсар
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Елимай
22
Мирослав Лобанцев
ВР
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-4-1-1-1
88
Сикач
18
Прындета
56
Юденков
15
Пайович
40
Кобуладзе
5
Миложко
77
Совпель
17
Калмуратов
9
Бородин
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
3-1-3-2
78
Кавлинов
4
Пенчиков
3
Одеойибо
88
Яшин
18
Корзун
89
Чина
10
Нургалиев
77
Шомко
17
Пайруз
11
Свиридов
40
Жаксылыков
3
Толегенов
3
Толегенов
40
Жаксылыков
40
Кобуладзе
5
Кенесбек
5
Кенесбек
40
Кобуладзе
18
Прындета
10
Нарзилдаев
10
Нарзилдаев
18
Прындета
9
Бородин
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
9
Бородин
7
Алтынбеков
30
Норбеков
30
Норбеков
7
Алтынбеков
4
Пенчиков
19
Габышев
19
Габышев
4
Пенчиков
11
Свиридов
14
Машуков
14
Машуков
11
Свиридов
Остались в запасе
Кайсар
Елимай
55
A. Hayrapetyan
ВР
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
22
Мирослав Лобанцев
ВР
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Кайсар - Елимай
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
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