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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Елимай
Жетысу - Елимай: обзор матча 03 октября 2024
Жетысу
03.10.2024, четверг, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Елимай
24'
С. Мужиков (П)
83'
Т. Чогадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Елимай
Замена
M. Karwot
️️️️
Д. Караман
87'
Замена
Д. Усенов
️️️️
Т. Чогадзе
87'
ГОЛ! 2:0!
Т. Чогадзе
83'
83'
Замена
К. Корнетт
️️️️
Д. Пенчиков
Замена
Н. Даиров
️️️️
Е. Ткаченко
77'
Замена
А. Шрамченко
️️️️
К. Кучинский
72'
70'
Замена
И. Свиридов
️️️️
И. Машуков
Желтая карточка
К. Кучинский
67'
66'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Чина
62'
Пенальти не реализован!
Чина
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Жумабек
46'
Желтая карточка
Чарльстон
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Мужиков
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
43
Sultan Seitkan
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
2
Ткаченко
5
Орынбасар
3
Чарльстон
23
Балтабеков
19
Кучинский
67
Калмырза
9
Чогадзе
7
Мужиков
18
Караман
9
Жумабек
3-1-3-2-1
35
Коваль
4
Пенчиков
88
Яшин
3
Одеойибо
18
Корзун
6
Дарабаев
7
Рейес
23
Давид
89
Чина
77
Шомко
14
Машуков
2
Ткаченко
3
Даиров
3
Даиров
2
Ткаченко
18
Караман
55
55
18
Караман
9
Чогадзе
47
Усенов
47
Усенов
9
Чогадзе
19
Кучинский
8
Шрамченко
8
Шрамченко
19
Кучинский
9
Жумабек
88
Болов
88
Болов
9
Жумабек
89
Чина
7
Муртазаев
7
Муртазаев
89
Чина
4
Пенчиков
92
Корнетт
92
Корнетт
4
Пенчиков
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Жетысу
Елимай
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
43
Sultan Seitkan
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
43
Sultan Seitkan
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Жетысу - Елимай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
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