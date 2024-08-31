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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Актобе - Елимай
Актобе - Елимай: обзор матча 31 августа 2024
Актобе
31.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Елимай
3'
А. Касым (П)
31'
С. Одеойибо
53'
А. Дарабаев
90+4'
Р. Муртазаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Елимай
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Р. Муртазаев
90'
Желтая карточка
Ю. Перцух
85'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
Чина
85'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Э. Рейес
72'
Желтая карточка
А. Дарабаев
Замена
И. Умаев
️️️️
Ф. Гондола
65'
62'
Замена
И. Свиридов
️️️️
И. Машуков
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Дарабаев
Замена
А. Кенесов
️️️️
Х. Севальос
46'
41'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
40'
Желтая карточка
Н. Корзун
Желтая карточка
А. Касым
31'
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Одеойибо
Желтая карточка
Б. Вэтэжелу
24'
Желтая карточка
Д. Ромеро
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Касым
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
18
Никита Корзун
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
3-1-2-3-1
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
15
Кики
6
Касым
5
Струмия
4
Уче
99
Гондола
18
Жан
21
Севальос
3
Бессмертный
77
Ромеро
4-1-3-1-1
35
Коваль
19
Габышев
3
Одеойибо
88
Яшин
4
Пенчиков
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
14
Машуков
21
Севальос
80
Кенесов
80
Кенесов
21
Севальос
99
Гондола
10
Умаев
10
Умаев
99
Гондола
7
Рейес
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Рейес
89
Чина
88
Перцух
88
Перцух
89
Чина
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Актобе
Елимай
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
10
Еркебулан Нургалиев
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
92
Кентен Корнетт
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Актобе - Елимай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
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