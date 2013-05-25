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Иван Тодорович
Статистика
Иван Тодорович - статистика
Завершил карьеру
29 июля 1983 (43)
#19 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
27
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
3 : 0
25.05.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сочи
0 : 3
20.05.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
0 : 1
13.05.2013
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Волгарь
1 : 0
07.05.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Ротор
0 : 0
29.04.2013
Торпедо
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
23.04.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ротор
1 : 2
16.04.2013
СКА-Хабаровск
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Новокузнецк
2 : 1
09.04.2013
Ротор
1' - 79'
50'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Урал
1 : 1
25.03.2013
Ротор
1' - 23'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Ротор
0 : 0
18.03.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 2
11.03.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Химки
1 : 0
16.11.2012
Ротор
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Уфа
1 : 0
12.11.2012
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Ротор
3 : 0
05.11.2012
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Ротор
2 : 0
26.10.2012
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ротор
2 : 0
22.10.2012
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Салют
1 : 0
15.10.2012
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Торпедо
0 : 0
01.10.2012
Ротор
1' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ротор
0 : 1
21.09.2012
Спартак-Нальчик
1' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.09.2012
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ротор
1 : 0
10.09.2012
Новокузнецк
1' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
0 : 0
06.09.2012
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ротор
0 : 4
27.08.2012
Урал
1' - 54'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Шинник
1 : 0
22.08.2012
Ротор
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ротор
2 : 1
17.08.2012
Нефтехимик
1' - 90'
89'
45'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Ротор
0 : 1
07.08.2012
Уфа
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
1 : 0
22.07.2012
Химки
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
1 : 1
16.07.2012
Ротор
25' - 90'
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