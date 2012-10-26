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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Cибирь
Ротор - Cибирь: обзор матча 26 октября 2012
Ротор
26.10.2012, пятница, 20:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
18'
А. Рылов
87'
А. Пугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Cибирь
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Пугин
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Пугин
87'
Желтая карточка
А. Малыгин
86'
82'
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Медведев
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Рылов
82'
Замена
С. Шумилин
️️️️
А. Ставпец
78'
Желтая карточка
А. Рылов
75'
70'
Замена
Р. Пошкус
️️️️
Р. Халиуллин
62'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
Р. Беляев
60'
Желтая карточка
А. Макаренко
Замена
А. Васянович
️️️️
В. Кармазиненко
57'
54'
Желтая карточка
В. Алундерис
45'
+1
Желтая карточка
А. Макаров
Желтая карточка
В. Кармазиненко
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Рылов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Cибирь
78
Александр Макаров
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
14
Видас Алундерис
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
93
Марио Бркляча
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
9
Робертас Пошкус
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
3
Олеников
2
Ионов
6
Малыгин
17
Пугин
19
Тодорович
77
Хинчагов
23
Ваганов
10
Рылов
16
Ставпец
8
Кармазиненко
3-4-3
78
Макаров
21
Ходырев
4
Халиуллин
80
Климов
4
Астафьев
14
Алундерис
8
Макаренко
32
Скороходов
13
Медведев
7
Беляев
93
Бркляча
17
Пугин
30
Арлашин
30
Арлашин
17
Пугин
10
Рылов
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Рылов
16
Ставпец
99
Шумилин
99
Шумилин
16
Ставпец
8
Кармазиненко
30
Васянович
30
Васянович
8
Кармазиненко
7
Беляев
52
Зиновьев
52
Зиновьев
7
Беляев
4
Халиуллин
9
Пошкус
9
Пошкус
4
Халиуллин
13
Медведев
99
Шевченко
99
Шевченко
13
Медведев
Остались в запасе
Ротор
Cибирь
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Ротор - Cибирь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
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