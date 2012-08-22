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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Ротор
Шинник - Ротор: обзор матча 22 августа 2012
Шинник
22.08.2012, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ротор
66'
В. Корытько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Ротор
90'
+3
Желтая карточка
А. Васянович
90'
+1
Желтая карточка
И. Ионов
Замена
К. Дудченко
️️️️
В. Корытько
90'
+1
Замена
В. Катынсус
️️️️
Э. Низамутдинов
86'
85'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Ставпец
76'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
И. Тодорович
Замена
М. Белецкий
️️️️
Е. Ятченко
75'
70'
Замена
С. Ваганов
️️️️
А. Малыгин
Замена
А. Алхазов
️️️️
К. Скрыльников
67'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Корытько
66'
59'
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Рылов
Желтая карточка
К. Скрыльников
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
7
Марат Дойати
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
91
Яков Зайка
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
18
Александр Нечаев
ЦП
25
Александр Леонтьев
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-2-2-1
22
Цыган
33
Ламанж
76
Стешин
7
Нежелев
2
Ндри
97
Ятченко
36
Скрыльников
10
Корытько
81
Низамутдинов
4-5-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
2
Ионов
6
Малыгин
3
Олеников
10
Рылов
19
Тодорович
4
Фомин
7
Зинин
17
Пугин
16
Ставпец
97
Ятченко
13
Белецкий
13
Белецкий
97
Ятченко
81
Низамутдинов
21
Катынсус
21
Катынсус
81
Низамутдинов
36
Скрыльников
13
Алхазов
13
Алхазов
36
Скрыльников
10
Корытько
30
Дудченко
30
Дудченко
10
Корытько
10
Рылов
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Рылов
16
Ставпец
30
Арлашин
30
Арлашин
16
Ставпец
6
Малыгин
23
Ваганов
23
Ваганов
6
Малыгин
19
Тодорович
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
19
Тодорович
Остались в запасе
Шинник
Ротор
91
Яков Зайка
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
25
Александр Леонтьев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
91
Яков Зайка
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
Остались в запасе
25
Александр Леонтьев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
58
Сергей Рашевский
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Шинник - Ротор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Шинник
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