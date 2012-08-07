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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Уфа
Ротор - Уфа: обзор матча 07 августа 2012
Ротор
07.08.2012, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
60'
М. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Уфа
Желтая карточка
И. Зинин
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Смирнов
️️️️
М. Маркосов
90'
Вторая желтая
М. Тишкин
74'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Васильев
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
С. Рашевский
67'
64'
Желтая карточка
Д. Карлос
64'
Замена
Е. Духнов
️️️️
Д. Карлос
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Нечаев
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Попов
58'
Замена
А. Василенко
️️️️
С. Осадчук
Замена
И. Тодорович
️️️️
А. Рылов
57'
53'
Желтая карточка
А. Засеев
39'
Желтая карточка
М. Маркосов
Желтая карточка
С. Рашевский
35'
23'
Желтая карточка
М. Тишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
18
Александр Нечаев
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
4
Сергей Осадчук
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
25
Александр Леонтьев
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
19
Иван Тодорович
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Уфа
22
Дмитрий Изотов
ВР
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
28
Евгений Духнов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Сергей Данилов
ПП
3-5-2
31
Пчелинцев
2
Ионов
3
Олеников
6
Малыгин
17
Пугин
58
Рашевский
4
Фомин
7
Зинин
10
Рылов
18
Нечаев
16
Ставпец
3-1-5-1
1
Кобозев
44
Тишкин
3
Аликин
85
Попов
13
Засеев
4
Осадчук
17
Васильев
6
Виллиам
11
Карлос
20
Войдель
9
Маркосов
10
Рылов
19
Тодорович
19
Тодорович
10
Рылов
18
Нечаев
30
Арлашин
30
Арлашин
18
Нечаев
58
Рашевский
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
58
Рашевский
11
Карлос
28
Духнов
28
Духнов
11
Карлос
9
Маркосов
3
Смирнов
3
Смирнов
9
Маркосов
4
Осадчук
4
Василенко
4
Василенко
4
Осадчук
17
Васильев
8
Васильев
8
Васильев
17
Васильев
Остались в запасе
Ротор
Уфа
25
Александр Леонтьев
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
22
Дмитрий Изотов
ВР
88
Виталий Галыш
АП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
25
Александр Леонтьев
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Изотов
ВР
88
Виталий Галыш
АП
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Ротор - Уфа
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
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