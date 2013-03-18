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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Шинник
Ротор - Шинник: обзор матча 18 марта 2013
Ротор
18.03.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Шинник
90'
Замена
М. Белецкий
️️️️
Э. Низамутдинов
84'
Желтая карточка
С. Белоусов
82'
Замена
Л. Родионов
️️️️
М. Бурченко
Замена
Д. Арлашин
️️️️
Д. Кабутов
79'
77'
Замена
В. Корытько
️️️️
Е. Ятченко
Замена
Н. Глушков
️️️️
Х. Аппаев
76'
Желтая карточка
А. Коротаев
72'
Желтая карточка
А. Малыгин
66'
Замена
А. Рылов
️️️️
С. Ваганов
64'
60'
Замена
А. Малоян
️️️️
К. Дудченко
51'
Желтая карточка
В. Катынсус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
34
Олег Алейник
ЛП
30
Денис Арлашин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-4-2
31
Пчелинцев
70
Кабутов
6
Малыгин
55
Гузь
30
Васянович
19
Тодорович
4
Фомин
7
Зинин
23
Ваганов
24
Коротаев
14
Аппаев
3-2-3-2
22
Цыган
97
Ятченко
33
Ламанж
21
Катынсус
33
Сухов
2
Ндри
66
Мичков
7
Белоусов
8
Бурченко
30
Дудченко
81
Низамутдинов
70
Кабутов
30
Арлашин
30
Арлашин
70
Кабутов
14
Аппаев
47
Глушков
47
Глушков
14
Аппаев
23
Ваганов
10
Рылов
10
Рылов
23
Ваганов
8
Бурченко
77
Родионов
77
Родионов
8
Бурченко
81
Низамутдинов
13
Белецкий
13
Белецкий
81
Низамутдинов
97
Ятченко
10
Корытько
10
Корытько
97
Ятченко
30
Дудченко
0
Малоян
0
Малоян
30
Дудченко
Остались в запасе
Ротор
Шинник
99
Сергей Шумилин
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
99
Сергей Шумилин
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
34
Олег Алейник
ЛП
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Ротор - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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