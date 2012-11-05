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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Балтика
Ротор - Балтика: обзор матча 05 ноября 2012
Ротор
05.11.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
3 : 0
Завершен
Балтика
59'
А. Ставпец (П)
67'
А. Ставпец
88'
С. Фомин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Балтика
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Фомин
88'
87'
Красная карточка
К. Зимулька
87'
Желтая карточка
К. Зимулька
Замена
Д. Арлашин
️️️️
А. Пугин
83'
Желтая карточка
И. Зинин
79'
Замена
С. Шумилин
️️️️
А. Ставпец
76'
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Рылов
72'
ГОЛ! 2:0!
А. Ставпец
67'
Замена
С. Фомин
️️️️
В. Кармазиненко
66'
59'
Замена
В. Каленкович
️️️️
М. Волков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ставпец
59'
57'
Желтая карточка
В. Крючков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
19
Иван Тодорович
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Денис Арлашин
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
99
Сергей Шумилин
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
88
Александр Шубладзе
ЦП
9
Давид Ткебучава
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
2
Ионов
3
Олеников
30
Васянович
17
Пугин
19
Тодорович
23
Ваганов
7
Зинин
10
Рылов
16
Ставпец
8
Кармазиненко
3-2-3-2
1
Колинько
81
Зимулька
55
Крючков
3
Плопа
4
Рытов
89
Стоцкий
17
Зюзинс
33
Волков
8
Чиркин
45
Вотинов
8
Сысуев
17
Пугин
30
Арлашин
30
Арлашин
17
Пугин
16
Ставпец
99
Шумилин
99
Шумилин
16
Ставпец
10
Рылов
18
Нечаев
18
Нечаев
10
Рылов
8
Кармазиненко
4
Фомин
4
Фомин
8
Кармазиненко
33
Волков
93
Каленкович
93
Каленкович
33
Волков
Остались в запасе
Ротор
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Остались в запасе
88
Александр Шубладзе
ЦП
12
Донат Джатиев
ЦФ
9
Давид Ткебучава
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Ротор - Балтика
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
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