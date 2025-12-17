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Бразилия. Серия А
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Новости
€ 8 млн
Артур - новости
Сан-Паулу
15 февраля 1998 (28), Форталеза
#37 | Нападающий
168 см
Бразилия
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Трансферы
Бразильский клуб задерживает выплату долга «Зениту»
24 марта
2
Бразильский клуб просрочил выплату денег «Зениту»
2025.12.17 11:12
3
Бразильский клуб должен «Зениту» более 3 миллионов
2025.12.16 21:21
2
В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Артуру
2025.07.29 08:34
2
«Ботафого» отверг предложение «Спартака» по Артуру
2025.07.28 10:02
3
«Спартак» сделал предложение по экс-форварду «Зенита»
2025.07.28 01:03
12
«Зенит» не получил деньги за Артура, проданного за 10 миллионов
2025.05.23 01:00
16
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
Агент сказал, кого «Зенит» приобретет на замену Венделу
2025.01.31 12:19
13
Жирков назвал проблемой для «Зенита» уход бразильцев
2025.01.31 10:46
Аршавин – об уходе Артура из «Зенита»: «Никто не расстроился»
2025.01.28 12:49
9
Артур попрощался с «Зенитом»
2025.01.26 22:30
3
Фото
Артур официально присоединился к «Ботафого»
2025.01.26 20:47
18
Реакция Соболева на уход Клаудиньо и Артура из «Зенита»
2025.01.25 01:23
20
Видео
Прощание «Зенита» с Артуром
2025.01.23 23:24
4
Селюк сравнил «Зенит» с придорожным кафе
2025.01.22 23:50
23
Орлов высказался о выступлениях Артура за «Зенит»
2025.01.22 09:14
4
В «Зените» объяснили уход Артура
2025.01.21 11:29
5
Фото
«Зенит» посвятил прощальный пост Артуру
2025.01.20 22:19
Фото
⚡️ «Зенит» объявил о покупке Луиса Энрике и уходе Вендела и Артура
2025.01.20 18:34
3
Агенты Артура подтвердили уход игрока из «Зенита»
2025.01.20 09:50
5
«Зенит» и «Ботафого» согласовали условия сделки по Артуру
2025.01.20 08:17
Реакция Генича на возможный переход трех бразильцев из РПЛ в «Ботафого»
2025.01.19 22:22
4
Раскрыта стоимость трансфера Артура из «Зенита» в «Ботафого»
2025.01.19 19:51
7
Зенитовец Артур согласовал контракт с «Ботафого»
2025.01.19 00:32
«Ботафого» определился с размером предложения по вингеру «Зенита» Артуру
2025.01.18 12:24
4
Аршавин высказался о будущем Родригао и Артура в «Зените»
2025.01.17 14:28
1
«Зенит» может включить Вендела и Артура в сделку по покупке игрока сборной Бразилии
2025.01.17 08:30
14
Агент Барбоза дал трансферный совет «Зениту»
2025.01.08 20:55
1
Бразильский клуб предложил 10 миллионов за игрока «Зенита»
2025.01.07 09:24
4
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