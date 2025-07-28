«Ботафого» отверг предложение «Спартака» по Артуру

«Спартак» предложил 15 миллионов евро за правого вингера «Ботафого» Артура, однако бразильский клуб отказался продавать игрока.

Сам футболист, ранее выступавший в «Зените», заявил, что не хочет возвращаться в Россию. У него маленький сын, и его семья счастлива в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, не хочет продавать Артура и «Ботафого», который недавно расстался с некоторыми игроками стартового состава. Поэтому клуб решил воздержаться от переговоров.

Сообщается, что «Спартак» обозначил интерес к Артуру в прошлом месяце, но официальное предложение направил только несколько дней назад.